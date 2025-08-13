Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Dàn mỹ nam Hoa ngữ Lý Hiện, Vương Tinh Việt ưu ái thiết kế của NTK Trần Hùng

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Nam diễn viên Lý Hiện, Trần Lập Nông, Vương Tinh Việt khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong cùng một thiết kế từ bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của nhà thiết kế Trần Hùng.

Nhà thiết kế Trần Hùng vui mừng chia sẻ tin vui lên trên trang cá nhân: Mẫu thiết kế của anh được các nam diễn viên hàng đầu của Trung Quốc như Lý Hiện, Trần Lập Nông, Vương Tinh Việt ưu ái lựa chọn cho các hoạt động nghệ thuật diễn ra thời gian vừa qua.

ly-hien1.jpg
ly-hien.jpg

Ngay sau khi Lý Hiện lựa chọn mặc thiết kế của Trần Hùng trong video quảng bá cho bộ phim truyền hình Cẩm Tú Phương Hoa, mẫu trang phục này cũng nhanh chóng trở thành lựa chọn của Trần Lập Nông và Vương Tinh Việt.

tran-lap-nong.jpg
tran-lap-nong1.jpg

Trần Lập Nông diện thiết kế trong buổi hoà nhạc của ca sĩ Hàn Hồng.

vuong-tinh-viet1.jpg
vuong-tinh-viet.jpg

Vương Tinh Việt mặc khi tham gia buổi offline của đoàn làm phim Định Phong Ba.

Bộ suit của nhà thiết kế Trần Hùng gồm áo khoác dáng suông tối giản kết hợp cùng quần ống rộng. NTK sử dụng chất liệu cao cấp tông đen, mang đến sự phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu. Trang phục được nhấn nhá bằng họa tiết hoa hiện đại, tạo nên nét mềm mại giữa tổng thể mạnh mẽ. Theo chia sẻ từ NTK Trần Hùng, bộ suit là một trong những thiết kế chủ đạo thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2025 từng ra mắt tại London Fashion Week.

quang-cao.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Lý Hiện #Trần Lập Nông #Vương Tinh Việt #NTK Trần Hùng #thời trang nam #bộ sưu tập Xuân Hè 2025 #London Fashion Week

Xem thêm

Cùng chuyên mục