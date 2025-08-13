Dàn mỹ nam Hoa ngữ Lý Hiện, Vương Tinh Việt ưu ái thiết kế của NTK Trần Hùng

HHTO - Nam diễn viên Lý Hiện, Trần Lập Nông, Vương Tinh Việt khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong cùng một thiết kế từ bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của nhà thiết kế Trần Hùng.

Nhà thiết kế Trần Hùng vui mừng chia sẻ tin vui lên trên trang cá nhân: Mẫu thiết kế của anh được các nam diễn viên hàng đầu của Trung Quốc như Lý Hiện, Trần Lập Nông, Vương Tinh Việt ưu ái lựa chọn cho các hoạt động nghệ thuật diễn ra thời gian vừa qua.

Ngay sau khi Lý Hiện lựa chọn mặc thiết kế của Trần Hùng trong video quảng bá cho bộ phim truyền hình Cẩm Tú Phương Hoa, mẫu trang phục này cũng nhanh chóng trở thành lựa chọn của Trần Lập Nông và Vương Tinh Việt.

Trần Lập Nông diện thiết kế trong buổi hoà nhạc của ca sĩ Hàn Hồng.

Vương Tinh Việt mặc khi tham gia buổi offline của đoàn làm phim Định Phong Ba.

Bộ suit của nhà thiết kế Trần Hùng gồm áo khoác dáng suông tối giản kết hợp cùng quần ống rộng. NTK sử dụng chất liệu cao cấp tông đen, mang đến sự phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu. Trang phục được nhấn nhá bằng họa tiết hoa hiện đại, tạo nên nét mềm mại giữa tổng thể mạnh mẽ. Theo chia sẻ từ NTK Trần Hùng, bộ suit là một trong những thiết kế chủ đạo thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2025 từng ra mắt tại London Fashion Week.