Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Vietnam’s Next Top Model 2025 tập 3: Thí sinh "ăn gian" để có cơ hội đi tiếp?

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Chương trình Vietnam’s Next Top Model 2025 tung teaser tập 3, hé lộ một thử thách tưởng quen mà hóa ra lại hoàn toàn mới: Catwalk nhưng được nâng cấp thành “đường băng liên hoàn” với hàng loạt yêu cầu khắt khe chưa từng có.

Bên cạnh kỹ năng chụp ảnh photoshoot trong hai tập vừa qua, các thí sinh của Vietnam’s Next Top Model tiếp tục phải chứng minh khả năng sải bước trên sàn runway để trở thành gương mặt đại diện cho các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang. Chính vì thế, thử thách của tập 3 được xây dựng như một show trình diễn thời trang.

vntm5.jpg
vntm4.jpg

Chỉ qua đoạn teaser giới thiệu tập 3, khung cảnh catwalk đầy thử thách được hé lộ: Đường băng không hề bằng phẳng mà uốn lượn quanh bậc thang, xen kẽ nhiều độ dốc hiểm trở. Thử thách càng thêm căng thẳng khi thí sinh phải trình diễn trong trang phục đôi dính liền do NTK Hoàng Minh Hà thiết kế.

vntm3.jpg
vntm2.jpg

Thí sinh loạng choạng, chao đảo khi vượt qua những đoạn dốc gắt, nghiêng ngả vì thiếu sự ăn ý với bạn diễn. Uyên Đỗ còn bị bắt gặp “ăn gian” bám tay vào lan can để giữ thăng bằng. Không chỉ một mà cả dàn giám khảo luôn chăm chú dõi theo từng bước catwalk, sẵn sàng lên tiếng hoặc trừ điểm bất cứ khi nào thí sinh phạm lỗi hay chưa đáp ứng yêu cầu.

vntm.jpg
bao-ngoc.jpg

Không chỉ dừng ở thử thách chính, teaser tập 3 còn hé lộ những khoảnh khắc đầy cảm xúc tại vòng loại. Hình ảnh Trà My và Bảo Ngọc bật khóc khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: đây có phải là lời chia tay của hai cô gái này, hay phía sau còn ẩn giấu một cú “lật kèo” khó đoán?

quang-cao.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Vietnam’s Next Top Model 2025 #thử thách catwalk #show thời trang #thí sinh cạnh tranh #người mẫu #trang phục #đường băng liên hoàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục