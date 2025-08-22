Ninh Dương Lan Ngọc đeo trang sức trị giá hơn 6 tỉ đồng tại sự kiện quốc tế

HHTO - Xuất hiện tại thảm xanh của triển lãm trang sức cao cấp Tiffany & Co. diễn ra mới đây tại Bangkok (Thái Lan), diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng mạnh với diện mạo kiêu sa. Người đẹp đeo phụ kiện trang sức có giá trị lên tới hơn 6 tỉ đồng.

Nữ diễn viên sinh năm 1990 lựa chọn thiết kế đầm dài ôm sát màu đen huyền bí của nhà mốt Phan Huy. Chất liệu bề mặt nhăn mang lại hiệu ứng thị giác mới lạ, chi tiết viền ngực ánh vàng tạo điểm nhấn và tôn lên làn da trắng mịn của nữ nghệ sĩ. Kiểu tóc búi cao gọn gàng kết hợp lọn tóc buông nhẹ và lối trang điểm sắc nét giúp Lan Ngọc thu hút tại sự kiện.

Điểm nhấn khác là chiếc vòng cổ thuộc BST The Legendary Designs of Jean Schlumberger của thương hiệu, chế tác từ vàng 24K và ruby, trị giá 240.000 đô la Mỹ (tương đương hơn 6 tỷ đồng).

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong 4 nghệ sĩ Việt Nam được Tiffany & Co. mời tham dự sự kiện, cùng ca sĩ Đông Nhi, Hoa hậu Thanh Thủy và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Đây cũng là lần đầu tiên cả bốn người đẹp cùng xuất hiện, mang đến màn “đọ sắc” ấn tượng trên thảm đỏ quốc tế.

Chia sẻ sau sự kiện, Lan Ngọc cho biết cô hạnh phúc khi hình ảnh của mình được truyền thông quốc tế lan tỏa trên mạng xã hội: “Ngọc luôn hãnh diện khi mang hình ảnh phụ nữ Việt Nam ra thế giới, nên mỗi lần xuất hiện, Ngọc cùng ekip đều chuẩn bị thật chỉn chu và nghiêm túc.”

﻿ Lan Ngọc xuất hiện trên story của nhiều trang fanpage của các tạp chí lớn như L'Officiel Thái Lan, Esquire Thái Lan, ELLE Indonesia, Malaysia.

Ngoài ra, Lan Ngọc cũng hé lộ kế hoạch sắp tới khi sẽ tái ngộ khán giả trong chương trình Running Man Vietnam (Chạy Ngay Đi) mùa 3: “Cũng đã khá lâu chương trình mới trở lại, nên Ngọc và các anh chị em trong đội rất mong được khán giả yêu thương.”