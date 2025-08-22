Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Ninh Dương Lan Ngọc đeo trang sức trị giá hơn 6 tỉ đồng tại sự kiện quốc tế

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Xuất hiện tại thảm xanh của triển lãm trang sức cao cấp Tiffany & Co. diễn ra mới đây tại Bangkok (Thái Lan), diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng mạnh với diện mạo kiêu sa. Người đẹp đeo phụ kiện trang sức có giá trị lên tới hơn 6 tỉ đồng.

lan-ngoc4.jpg
lan-ngoc.jpg

Nữ diễn viên sinh năm 1990 lựa chọn thiết kế đầm dài ôm sát màu đen huyền bí của nhà mốt Phan Huy. Chất liệu bề mặt nhăn mang lại hiệu ứng thị giác mới lạ, chi tiết viền ngực ánh vàng tạo điểm nhấn và tôn lên làn da trắng mịn của nữ nghệ sĩ. Kiểu tóc búi cao gọn gàng kết hợp lọn tóc buông nhẹ và lối trang điểm sắc nét giúp Lan Ngọc thu hút tại sự kiện.

lan-ngoc6.jpg
lan-ngoc5.jpg

Điểm nhấn khác là chiếc vòng cổ thuộc BST The Legendary Designs of Jean Schlumberger của thương hiệu, chế tác từ vàng 24K và ruby, trị giá 240.000 đô la Mỹ (tương đương hơn 6 tỷ đồng).

lan-ngoc1.jpg﻿
lan-ngoc2.jpg

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong 4 nghệ sĩ Việt Nam được Tiffany & Co. mời tham dự sự kiện, cùng ca sĩ Đông Nhi, Hoa hậu Thanh Thủy và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Đây cũng là lần đầu tiên cả bốn người đẹp cùng xuất hiện, mang đến màn “đọ sắc” ấn tượng trên thảm đỏ quốc tế.

lan-ngoc8.jpg
lan-ngoc7.jpg

Chia sẻ sau sự kiện, Lan Ngọc cho biết cô hạnh phúc khi hình ảnh của mình được truyền thông quốc tế lan tỏa trên mạng xã hội: “Ngọc luôn hãnh diện khi mang hình ảnh phụ nữ Việt Nam ra thế giới, nên mỗi lần xuất hiện, Ngọc cùng ekip đều chuẩn bị thật chỉn chu và nghiêm túc.”

lan-ngoc13.png
lan-ngoc9.png
lan-ngoc11.png﻿
lan-ngoc12.png
Lan Ngọc xuất hiện trên story của nhiều trang fanpage của các tạp chí lớn như L'Officiel Thái Lan, Esquire Thái Lan, ELLE Indonesia, Malaysia.
lan-ngoc3.jpg

Ngoài ra, Lan Ngọc cũng hé lộ kế hoạch sắp tới khi sẽ tái ngộ khán giả trong chương trình Running Man Vietnam (Chạy Ngay Đi) mùa 3: “Cũng đã khá lâu chương trình mới trở lại, nên Ngọc và các anh chị em trong đội rất mong được khán giả yêu thương.”

1464-cover.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Ninh Dương Lan Ngọc #triển lãm Tiffany & Co. #sự kiện quốc tế #trang sức cao cấp #thảm đỏ Bangkok #đầm đen huyền bí #BST The Legendary Designs

Xem thêm

Cùng chuyên mục