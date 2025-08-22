Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngắm Hoa hậu Hà Trúc Linh đẹp dịu dàng trong tà áo dài hồng đính kim sa

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tham dự một sự kiện vì cộng đồng, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh xuất hiện xinh đẹp dịu dàng trong tà áo dài màu hồng nhạt đính kim sa. Cách trang điểm và làm tóc của cô mang dáng dấp của thiếu nữ Hà thành xưa.

truc-linh4.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài hồng ánh kim tuyến tại Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025 - Human Act Prize 2025.

Nàng hậu trang điểm và làm tóc theo phong cách của thiếu nữ Hà thành xưa, dịu dàng thanh lịch, mà vẫn vô cùng rạng rỡ, hút mắt.

truc-linh3.jpg
truc-linh5.jpg

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng 2 Á hậu vô cùng bận rộn với lịch trình media tour, tham dự các sự kiện vì cộng đồng, văn hóa - thể thao... Hầu hết các cô gái đều chọn áo dài hoặc trang phục có màu sắc trung tính, đơn giản, sang trọng.

truc-linh.jpg
truc-linh2.jpg

Đặc biệt tại các sự kiện gần dịp đại lễ, Hoa hậu Hà Trúc Linh luôn ưu tiên lựa chọn áo dài, với các gam màu dịu dàng mà vẫn vô cùng rạng rỡ.

Giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, yêu mến từ cộng đồng. Những trải nghiệm ở cương vị mới giúp nàng hậu trưởng thành cũng như ý thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa những giá trị tích cực đến với xã hội.

truc-linh1.jpg
truc-linh6.jpg

Về kế hoạch sử dụng tiền thưởng 500 triệu đồng, Hà Trúc Linh cho biết cô ấp ủ thực hiện một dự án nhân ái có ý nghĩa và thiết thực cho cộng đồng. Ngoài ra, Trúc Linh đang tiếp tục hoàn thành chương trình học tại trường song hành với các hoạt động cộng đồng, xã hội trong vai trò Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp luôn xác định việc học là nền tảng quan trọng để phát triển lâu dài.

JEANIE - Ảnh: FBNV
