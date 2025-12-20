Thảm đỏ MMA 2025: Jennie như công chúa thiên nga, aespa đột ngột thiếu 1 thành viên

HHTO - Sắc đen - trắng vẫn bao phủ thảm đỏ MMA 2025 như nhiều lễ trao giải khác tại Hàn Quốc. G-Dragon không đi thảm đỏ nhưng fan không bất ngờ hay lấy làm lạ. KiiiKiii, ALLDAY PROJECT "chung tín hiệu".

MMA 2025 chính thức diễn ra vào chiều 20/12 tại Seoul (Hàn Quốc). G-Dragon không đi thảm đỏ dù có tên trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Ban tổ chức và phía nghệ sĩ không đưa ra lý do. Dù vậy, fan cũng không bất ngờ hay khó hiểu. Bởi năm ngoái, G-Dragon cũng không đi thảm đỏ các lễ trao giải, lễ hội âm nhạc cuối năm mà anh góp mặt. Người hâm mộ quá hiểu tính nam rapper, đoán vui rằng chắc anh "vừa lười vừa ngại".

G-Dragon có mặt ở khu vực theo dõi của nghệ sĩ, là người đầu tiên nhận bonsang Top 10 của MMA 2025.

Nhà "máu hường" hẳn vui hết sảy khi "3 đời nhà SM" cùng tham gia MMA 2025. EXO chuẩn "tiền bối" với suit đen đồng bộ. RIIZE cũng diện "nguyên cây đen" đi thảm đỏ nhưng visual ai nấy đều sáng trưng. Anton, Wonbin được ví như công tử nhà quý tộc thế kỉ trước. NCT WISH và Hearts2Hearts mang đến năng lượng tươi mới như mọi khi.

aespa chỉ có 3 thành viên đi thảm đỏ, mỗi người một sắc, mạnh ai nấy đẹp. SM Ent thông báo gấp vào ngay lúc thảm đỏ bắt đầu rằng thành viên NingNing bị cảm lạnh. Cô không đi thảm đỏ nhưng sẽ cố gắng xuất hiện ở phần trình diễn trong sự kiện chính.

ALPHADRIVEONE và IDID lịch lãm với âu phục đen và xanh than.

Jay Park đặc biệt cho thấy sự cưng chiều khi xuất hiện cùng LNGSHOT, hướng dẫn nhóm chụp ảnh trước truyền thông. Tạo dáng ngầu nhưng có thể nhìn thấy sự căng thẳng ít nhiều trên gương mặt của các tân binh.

"Cha - con" Zico, BOYNEXTDOOR mạnh ai nấy đi. Zico sẽ trình diễn ca khúc mới phát hành DUET, trong khi BOYNEXTDOOR dự kiến mang đến sân khấu đậm chất điện ảnh.

ALLDAY PROJECT và KiiiKiii cùng nhận tín hiệu diện đồ nâu giữa rừng thần tượng chọn tông đen - trắng. Nếu tân binh nhà Starship mặc luôn đồ diễn thì "út ít" của Teddy chọn trang phục khác với outfit sân khấu. KiiiKiii mang đến sự tươi trẻ. Trong khi ALLDAY PROJECT phân làm 2 thái cực: Annie, Youngseo, Woochan mang đậm khí chất tiểu thư/ cậu ấm nhà tài phiệt thì Bailey, Tarzzan là anh/ chị đại "yang lake".

Đội hình "mỹ nhân phái toàn chân" IVE lộ diện khiến fan náo loạn khắp cõi mạng.

ILLIT tuyên bố lột bỏ phong cách đáng yêu nhưng vẫn dễ thương, chọn lối đi riêng với đồ tông hồng, vàng giữa rừng outfit đen - trắng.

Jennie là "cơn địa chấn" tại MMA 2025. Cô vừa bước ra thì MC đã liên tục cảm thán "nữ hoàng" (queen) xuất hiện. Diện chiếc đầm cúp ngực có tùng váy bồng bềnh, Jennie được dân mạng khen ngợi sang trọng, xinh đẹp như công chúa thiên nga. Kiểu tóc buộc lơi và trang điểm tông nude đơn giản nhưng tôn lên đường nét tự nhiên của nữ idol.