Jennie đại náo MMA 2025, diện haute couture, thêm chi tiết tinh tế tôn vinh Hàn Quốc

HHTO - Lễ trao giải MMA 2025 chính thức diễn ra với màn tái xuất bùng nổ của Jennie sau 7 năm. Nữ ca sĩ khiến cả khán đài "dậy sóng" khi xuất hiện trong loạt thiết kế sang trọng cùng nhan sắc không góc chết, cùng một điểm nhấn xứng danh Đại sứ danh dự du lịch Seoul.

Tối 20/12, Jennie trở thành tâm điểm tại thảm đỏ MMA 2025 khi xuất hiện trong thiết kế haute couture (cao cấp) lộng lẫy của thương hiệu Georges Hobeika, đơn giản nhưng sang trọng. Nữ idol trang điểm "nhẹ như không" cùng kiểu tóc buộc lơi giản đơn vẫn đủ gây sốt.

Layout đơn giản nhưng vẫn cuốn hút của Jennie.

Cận cảnh chiếc váy đến từ bộ sưu tập Fall 2025 Couture của nhà mốt xa xỉ Georges Hobeika.

Sau khi bước vào buổi lễ chính, Jennie "đổi gió" với layout mới: một chiếc váy trắng trễ vai thuộc bộ sưu tập váy cưới mới nhất (mùa 2026) và vòng cổ của Vivienne Westwood. Thiết kế tinh tế giúp nữ ca sĩ được ví như nàng thiên nga trắng kiêu kỳ.

Jennie tương tác đầy đáng yêu với người hâm mộ.

Chiếc váy cưới kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai giúp Jennie hóa "nàng thơ" của đêm tiệc.

Đến sân khấu của mình, Jennie bước ra với một màn trình diễn được ví như nghi lễ mở cổng vào thế giới riêng của cô. Từ khi xuất hiện trong chiếc áo khoác dài, cất giọng với Seoul City, Jennie đã bao trùm không khí bằng sự ma mị, cuốn hút đến gai người. Điểm nhấn tinh tế được khen khắp nơi trong trang phục của Jennie là chữ hangul được viết trên khăn và áo khoác, phần nào lan tỏa nét đẹp của Hàn Quốc, xứng danh Đại sứ danh dự du lịch Seoul.

Khi chuyển sang ZEN, bầu không khí sân khấu vừa u huyền, vừa tỉnh thức, tạo cảm giác như tất cả khán giả đều bị lôi vào thế giới của cô. Như một cách nhấn mạnh bản sắc cho era của mình, Jennie đổi áo khoác qua từng ca khúc ZEN, like JENNIE tương tự các set diễn trong chuyến lưu diễn hay tại lễ hội âm nhạc của mình

Jennie mang đến set diễn "full công lực" vừa mãn nhãn, vừa đúng tinh thần nữ hoàng trở lại.

Khép lại lễ trao giải, nữ thần tượng mang về tổng cộng 3 chiếc cúp danh giá. Từ Top 10, Millions Top 10 đến Daesang Record of the Year (Thu âm của năm), minh chứng cho dấu ấn âm nhạc và sức ảnh hưởng không sụt giảm của cô trong nhiều năm qua.

Jennie rạng rỡ bước lên sân khấu phát biểu, nụ cười không giấu nổi niềm tự hào và hạnh phúc khi ôm trọn chiếc cúp trong tay.

Jennie không chọn sắc đỏ đặc trưng của era RUBY mà đồng nhất trong tông trắng - đen khi trở lại MMA. Bộ cánh cuối cùng của cô khi lên nhận Daesang là bộ cánh trắng có cut-out táo bạo với điểm nhấn là lớp voan khoác nhẹ lên vai.