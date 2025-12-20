Miss Cosmo 2025: Phương Linh chọn thiết kế dạ hội lấy cảm hứng từ Ánh Trăng cho Chung kết

HHTO - Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh tiếp tục chọn một thiết kế của NTK Thượng Gia Kỳ cho đêm Chung kết Miss Cosmo 2025. Thiết kế mang tên Ánh Trăng (Moonlight) với nhiều tầng ý nghĩa.

Vào lúc 20 giờ ngày 20/12/2025, đại diện chủ nhà Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh cùng 70 thí sinh quốc tế sẽ chính thức bước vào đêm Chung kết của Miss Cosmo 2025. Trước giờ G, Phương Linh đã tung thiết kế dạ hội sẽ đồng hành cùng cô trong đêm thi quan trọng này.

﻿

Phương Linh tiếp tục chọn một thiết kế của NTK Thượng Gia Kỳ cho đêm Chung kết Miss Cosmo 2025. Thiết kế mang tên Ánh Trăng (Moonlight) là kết tinh trọn vẹn cho hành trình trưởng thành và tỏa sáng của Hoa Hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh. Nếu tại Miss Cosmo Vietnam 2025, Hoa Hậu Phương Linh mới chỉ bắt đầu cuộc hành trình "săn Trăng", thì ở thời điểm này, ánh trăng đã thật sự hiện hữu, rõ nét và rực rỡ.

﻿

Thiết kế mang vẻ đẹp của sự lắng lại sau bão giông, dịu dàng nhưng đủ mạnh để soi chiếu bản lĩnh, niềm tin và ý chí bền bỉ mà Hoa Hậu Phương Linh âm thầm nuôi dưỡng suốt chặng đường dài. Đây không còn là giấc mơ hướng về ánh Trăng, mà là khoảnh khắc Hoa Hậu Phương Linh tự mình trở thành Ánh Trăng - tỏa sáng theo cách rất riêng tại đêm Chung kết Miss Cosmo 2025.

Trong hơn ba tuần tham gia Miss Cosmo 2025, Phương Linh trải qua chuỗi hoạt động kéo dài tại Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Đại diện Việt Nam duy trì phong độ ổn định xuyên suốt các phần thi và sự kiện chính thức như Fashion Show Hello Cosmo From Vietnam mùa 2, Best in Swimsuit và T.E.A Cosmo Carnival, đồng thời chủ động giao lưu, kết nối với các thí sinh quốc tế. Bên cạnh vai trò thí sinh, Phương Linh còn là cầu nối, góp phần quảng bá hình ảnh và giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Người đẹp ghi dấu ấn với thành tích Top 5 Best in Ao Dai và Top 10 Cosmo Green Summit thông qua dự án Line2Life.