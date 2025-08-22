Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Thanh Thủy, Thiên Ân khoe sắc bên đàn chị Ninh Dương Lan Ngọc, Đông Nhi

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, cùng ca sĩ Đông Nhi và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã có mặt tại Thái Lan tham dự chuỗi sự kiện của một thương hiệu trang sức xa xỉ.

Đây là sự kiện chính thức ra mắt triển lãm Legendary Legacy của thương hiệu Tiffany & Co. tại Bangkok, Thái Lan, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu kim hoàn danh tiếng toàn cầu mang di sản gần 200 năm của mình đến với công chúng Thái Lan.

thanh-thuy.jpg
thanh-thuy1.jpg

Sự kiện đặc biệt này quy tụ sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ngôi sao và khách mời quốc tế, trong đó Việt Nam có 4 gương mặt nổi bật: Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và ca sĩ Đông Nhi.

thanh-thuy2.jpg
thanh-thuy4.jpg

Trong hai ngày 20 và 21/8, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Thanh Thuỷ cùng các đại diện Việt Nam đã tham gia chuỗi hoạt động đặc biệt bên lề triển lãm, từ tham quan không gian trưng bày các tuyệt tác của Jean Schlumberger đến giao lưu cùng báo chí và khách mời quốc tế.

Đây cũng là lần đầu tiên cả 4 mỹ nhân đình đám của Việt Nam cùng góp mặt và “đọ sắc” trong một khung hình: Ninh Dương Lan Ngọc, Đông Nhi, Thanh Thủy và Thiên Ân - mỗi người một phong cách, một màu sắc riêng, nhưng đều chứng minh được sự cuốn hút của mình trên thảm đỏ quốc tế.

thanh-thuy3.jpg
thanh-thuy-thien-an1.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy và Thiên Ân luôn chứng minh được sức hút với thần thái cùng phong cách sang trọng, sắc vóc nổi bật.

Điểm nhấn của hành trình là đêm sự kiện chính vào tối 21/8, nơi Tiffany & Co. tổ chức buổi tiệc vinh danh di sản thiết kế và nghệ thuật kim hoàn.

thanh-thuy5.jpg
thanh-thuy6.jpg
thanh-thuy7.jpg
thanh-thuy8.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy có màn xuất hiện ấn tượng, “đọ sắc” cùng nhiều celeb, KOLs và nghệ sĩ hàng đầu châu Á.

quang-cao.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Hoa hậu Thanh Thủy #Hoa hậu Thiên Ân #Ninh Dương Lan Ngọc #Đông Nhi #Tiffany & Co. #sự kiện quốc tế #triển lãm kim hoàn #Huỳnh Thị Thanh Thủy #Hoa hậu Việt Nam 2022 #Miss International 2024

