Miss Cosmo 2025 chính thức khởi động, cuộc thi sắc đẹp kết hợp concert độc đáo

HHTO - Miss Cosmo 2025 chính thức khởi động với sự tham gia của hơn 80 thí sinh. Việt Nam tiếp tục là quốc gia đăng cai, cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 11/2025. Đêm Chung sẽ là sự kiện kết hợp concert độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Miss Cosmo là Thế vận hội Sắc đẹp Quốc tế do người Việt sáng lập và lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Ở mùa giải đầu tiên, Miss Cosmo 2024 đã tạo dấu ấn với sự góp mặt của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Miss Cosmo 2024 khép lại với chiến thắng thuyết phục của người đẹp Ketut Permata Juliastrid đến từ Indonesia. Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut đến từ Thái Lan cũng đã có một nhiệm kỳ đầy ý nghĩa.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên tại Việt Nam với chủ đề Vivid Vietnam, Miss Cosmo 2025 chính thức khởi động mùa thứ hai với chủ đề Rising Dragon. Với chủ đề mới, Miss Cosmo 2025 hứa hẹn mang đến một mùa giải sôi động với sự tham gia của hơn 80 người đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tại họp báo khởi động Miss Cosmo 2025 có sự tham dự của 16 Hoa hậu quốc tế gồm: Nguyễn Hoàng Phương Linh - Miss Cosmo Vietnam 2025, cùng các đại diện đến từ Cuba, Sri Lanka, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Panama, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Myanmar, Nam Phi, Colombia, Campuchia…

Video: HHTOnline.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi cũng có mặt tại sự kiện. Người đẹp diện trang phục dạ hội kết hoa màu trắng, xinh đẹp rạng rỡ và nổi bật.