Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Cosmo 2025 chính thức khởi động, cuộc thi sắc đẹp kết hợp concert độc đáo

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Miss Cosmo 2025 chính thức khởi động với sự tham gia của hơn 80 thí sinh. Việt Nam tiếp tục là quốc gia đăng cai, cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 11/2025. Đêm Chung sẽ là sự kiện kết hợp concert độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Miss Cosmo là Thế vận hội Sắc đẹp Quốc tế do người Việt sáng lập và lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Ở mùa giải đầu tiên, Miss Cosmo 2024 đã tạo dấu ấn với sự góp mặt của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

miss-cosmo8.jpg
miss-cosmo9.jpg

Miss Cosmo 2024 khép lại với chiến thắng thuyết phục của người đẹp Ketut Permata Juliastrid đến từ Indonesia. Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut đến từ Thái Lan cũng đã có một nhiệm kỳ đầy ý nghĩa.

miss-cosmo.jpg
miss-cosmo1.jpg
miss-cosmo2.jpg
miss-cosmo3.jpg

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên tại Việt Nam với chủ đề Vivid Vietnam, Miss Cosmo 2025 chính thức khởi động mùa thứ hai với chủ đề Rising Dragon. Với chủ đề mới, Miss Cosmo 2025 hứa hẹn mang đến một mùa giải sôi động với sự tham gia của hơn 80 người đến từ khắp nơi trên thế giới.

miss-cosmo4.jpg
miss-cosmo5.jpg
miss-cosmo6.jpg
miss-cosmo7.jpg

Tại họp báo khởi động Miss Cosmo 2025 có sự tham dự của 16 Hoa hậu quốc tế gồm: Nguyễn Hoàng Phương Linh - Miss Cosmo Vietnam 2025, cùng các đại diện đến từ Cuba, Sri Lanka, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Panama, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Myanmar, Nam Phi, Colombia, Campuchia…

Video: HHTOnline.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi cũng có mặt tại sự kiện. Người đẹp diện trang phục dạ hội kết hoa màu trắng, xinh đẹp rạng rỡ và nổi bật.

1464-cover.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Miss Cosmo 2025 #cuộc thi sắc đẹp #Việt Nam #concert #Thế vận hội sắc đẹp quốc tế 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục