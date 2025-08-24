Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được dự đoán giành vương miện Miss World 2026

HHTO - Vừa được chỉ định là đại diện Việt Nam tại Miss World 2026, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Thậm chí, có chuyên trang đã dự đoán Bảo Ngọc sẽ giành vương miện Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Công ty giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam đã công bố đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73 là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cô mang sash Miss World Vietnam 2024.

Lý giải cho việc mang sash Miss World Vietnam 2024 để thi Miss World 2026, nhiều fan sắc đẹp cho rằng Hoa hậu Bảo Ngọc vốn là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022. Năm 2023, vương miện thuộc về Huỳnh Trần Ý Nhi, còn năm 2024 cuộc thi không được tổ chức. Đến năm nay 2025, Miss World Vietnam mới chính thức trở lại.

Người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng giành ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, sau đó xuất sắc đăng quang Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2022.

Ngay sau khi được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73, Hoa hậu Bảo Ngọc đã nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Thậm chí, có chuyên trang dự đoán Bảo Ngọc sẽ giành vương miện Hoa hậu Thế giới 2026. Đây là lần đầu tiên một đại diện của Việt Nam được dự đoán giành vương miện cuộc thi nhan sắc lớn và lâu đời nhất hành tinh.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc hiện hội tụ đủ đầy đủ yếu tố thích hợp để có thể là ứng viên mạnh tại Miss World: Bảo Ngọc sở hữu chiều cao lên tới 1m86, từng học tại trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm IELTS 8.0, và được BTC cuộc thi Miss Intercontinental 2022 tiết lộ là thí sinh có điểm phỏng vấn kín cao nhất tại cuộc thi năm đó.

Sau khi đăng quang tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Intercontinental 2022, Bảo Ngọc không chỉ đi trên con đường nghệ thuật đơn thuần mà tiếp tục phát triển hình ảnh một người hoạt động vì môi trường, giáo dục và cộng đồng: Sáng lập dự án GEN ZERO - Thanh niên vì Phát triển Bền vững, nơi cô cùng các bạn trẻ đưa ra các sáng kiến vì một tương lai xanh, hoạt động hiệu quả trong vài năm gần đây.

Bảo Ngọc từng tham gia nhiều chiến dịch cộng đồng, tuyên truyền về môi trường cũng như biến đổi khí hậu, tham gia điều hành một số phiên đối thoại cùng các nhà lãnh đạo như Phó Tổng Thư ký Liên hợp Quốc…. Đầu năm nay, cô là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024.