Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được dự đoán giành vương miện Miss World 2026

JEANIE - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vừa được chỉ định là đại diện Việt Nam tại Miss World 2026, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Thậm chí, có chuyên trang đã dự đoán Bảo Ngọc sẽ giành vương miện Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Công ty giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam đã công bố đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73 là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cô mang sash Miss World Vietnam 2024.

Lý giải cho việc mang sash Miss World Vietnam 2024 để thi Miss World 2026, nhiều fan sắc đẹp cho rằng Hoa hậu Bảo Ngọc vốn là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022. Năm 2023, vương miện thuộc về Huỳnh Trần Ý Nhi, còn năm 2024 cuộc thi không được tổ chức. Đến năm nay 2025, Miss World Vietnam mới chính thức trở lại.

Người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng giành ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, sau đó xuất sắc đăng quang Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2022.

bao-ngoc.jpg

Ngay sau khi được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73, Hoa hậu Bảo Ngọc đã nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Thậm chí, có chuyên trang dự đoán Bảo Ngọc sẽ giành vương miện Hoa hậu Thế giới 2026. Đây là lần đầu tiên một đại diện của Việt Nam được dự đoán giành vương miện cuộc thi nhan sắc lớn và lâu đời nhất hành tinh.

bao-ngoc2.jpg
bao-ngoc5.jpg

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc hiện hội tụ đủ đầy đủ yếu tố thích hợp để có thể là ứng viên mạnh tại Miss World: Bảo Ngọc sở hữu chiều cao lên tới 1m86, từng học tại trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm IELTS 8.0, và được BTC cuộc thi Miss Intercontinental 2022 tiết lộ là thí sinh có điểm phỏng vấn kín cao nhất tại cuộc thi năm đó.

bao-ngoc1.jpg
bao-ngoc.jpg

Sau khi đăng quang tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Intercontinental 2022, Bảo Ngọc không chỉ đi trên con đường nghệ thuật đơn thuần mà tiếp tục phát triển hình ảnh một người hoạt động vì môi trường, giáo dục và cộng đồng: Sáng lập dự án GEN ZERO - Thanh niên vì Phát triển Bền vững, nơi cô cùng các bạn trẻ đưa ra các sáng kiến vì một tương lai xanh, hoạt động hiệu quả trong vài năm gần đây.

Bảo Ngọc từng tham gia nhiều chiến dịch cộng đồng, tuyên truyền về môi trường cũng như biến đổi khí hậu, tham gia điều hành một số phiên đối thoại cùng các nhà lãnh đạo như Phó Tổng Thư ký Liên hợp Quốc…. Đầu năm nay, cô là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024.

1464-cover.jpg
JEANIE - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lê Nguyễn Bảo Ngọc #Miss World 2026 #Hoa hậu Thế giới #Hoa hậu Việt Nam #Hoa hậu Bảo Ngọc #Miss Intercontinental 2022 #đại diện Việt Nam #Miss World Vietnam 2024

Xem thêm

Cùng chuyên mục