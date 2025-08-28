Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu mặc áo dài thanh lịch tham dự sự kiện trọng đại

JEANIE - Ảnh: TPO - FBNV

HHTO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cùng một số người đẹp nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 mặc áo dài thanh lịch trong buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tối 27/8, các lực lượng tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đã tiến hành sơ duyệt tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

hhvn1.jpg
Ảnh: Tiền Phong Online

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi có mặt tại sự kiện. Các nàng hậu mặc áo dài màu sắc dịu dàng, in hình lá cờ Tổ quốc kèm dòng chữ: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

hhvn2.jpg
Ảnh: Tiền Phong Online

Hoa hậu Hà Trúc Linh, 2 Á hậu chụp ảnh cùng Đại sứ Thể thao và Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan (ngoài cùng bên trái), Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương (ngoài cùng bên phải).

ha-truc-linh.jpg
ha-truc-linh1.jpg
﻿ha-truc-linh3.jpg
ha-truc-linh2.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ cô vô cùng vui mừng và tự hào khi được tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.

chau-anh.jpg
chau-anh1.jpg

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh là thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp. Cô tự hào khi cầm lá cờ Tổ quốc và sải bước cùng những nghệ sĩ, vận động viên có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hóa - thể thao.

van-nhi.jpg
van-nhi1.jpg
van-nhi2.jpg
van-nhi3.jpg

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi chia sẻ trên trang cá nhân: Lắng nghe tiếng gọi của Tổ quốc, Vân Nhi đã có mặt tại buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành A80 rồi đây ạ! Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

hhvn.jpg

Dàn người đẹp chụp ảnh cùng các nghệ sĩ tham gia sự kiện.

