Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 sẵn sàng cho Đại lễ

AN PHONG - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cùng dàn người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 hào hứng, sẵn sàng tham gia Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dàn người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 vinh dự được có mặt trong đội hình Khối Văn hóa - Thể thao diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các cô gái khoe sự hào hứng, hồi hộp, sẵn sàng cho ngày Đại lễ lớn của dân tộc.

truc-linh4.jpg
﻿truc-linh5.jpg
truc-linh6.jpg

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ trên trang cá nhân: “…Tuy không ngủ nhưng tinh thần ai cũng phơi phới như mùa Xuân.”

truc-linh3.jpg
truc-linh.jpg
truc-linh2.jpg
truc-linh1.jpg

Nàng hậu có bộ ảnh xinh đẹp dịu dàng, mang đậm phong cách thiếu nữ Hà thành xưa.

chau-anh2.jpg
chau-anh1.jpg
chau-anh.jpg
chau-anh3.jpg

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh là thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp. Nàng hậu tự hào khi được sải bước cùng những nghệ sĩ, vận động viên trong Đại lễ.

van-nhi.jpg
van-nhi3.jpg
van-nhi2.jpg
van-nhi1.jpg

Trên trang cá nhân, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cảm ơn Đất nước, Tổ quốc đã cho cô cơ hội được sinh ra trong hoà bình, được tham gia Đại lễ.

﻿phuong-linh.jpg
phuong-linh1.jpg

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh vinh dự được dẫn đầu Khối Trí thức Việt Nam trong Đại lễ.

thuy-duong2.jpg
thuy-duong1.jpg

Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương có nhiều hoạt động nổi bật sau cuộc thi. Người đẹp vinh dự được tham gia Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

linh-dan1.jpg
linh-dan.jpg

Đinh Hoàng Linh Đan - Đại sứ Thể thao và Thời trang, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 hào hứng, hồi hộp đếm ngược tới ngày Đại lễ.

phuong-nhi.jpg
phuong-nhi1.jpg

Đại sứ Nhân ái, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Phương Nhi tự hào khi được lan toả tình yêu Tổ quốc trong từng bước đi tại Đại lễ diễu binh, diễu hành.

﻿﻿my-van3.jpg
﻿my-van1.jpg﻿
my-van.jpg
my-van2.jpg

Tuy không được trực tiếp tham gia Đại lễ, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 vẫn có bộ ảnh đẹp rạng rỡ, hòa chung không khí hào hùng của đất nước trong những ngày này.

1464-cover.jpg
AN PHONG - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Việt Nam 2024 #Quốc khánh 2/9 #Hoa hậu Hà Trúc Linh #người đẹp #diễu binh diễu hành #đại lễ #tình yêu tổ quốc #A80

