Dàn Hoa - Á hậu Việt khoe ảnh trang phục truyền thống, thể hiện lòng tự hào dân tộc

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh sẽ có mặt trong đội hình Khối Văn hóa - Thể thao của Đại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trong những sự kiện gần đây, nàng hậu luôn chọn áo dài truyền thống khi tham dự. Hoa hậu Hà Trúc Linh mới nhận vai trò Đại sứ Du lịch của tỉnh Đắk-Lắk vào ngày 28/8.

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh cũng có mặt trong đội hình Khối Văn hóa - Thể thao của Đại lễ diễu binh, diễu hành. Người đẹp là thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp. Cô tự hào khi cầm lá cờ Tổ quốc và sải bước cùng những nghệ sĩ, vận động viên có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hóa - thể thao.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cũng là một thành viên trong đội hình Khối Văn hóa - Thể thao của Đại lễ diễu binh, diễu hành.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy khoe loạt ảnh đáng yêu trong trang phục áo dài.

Nhân dịp có mặt tại Hà Nội để tham gia Đại lễ diễu binh, diễu hành, Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh có bộ ảnh chụp cùng trang phục truyền thống của người Tày tại Hồ Gươm. Nàng hậu sinh ra tại Cao Bằng.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng sẽ có mặt trong đội hình Khối Văn hóa - Thể thao của Đại lễ diễu binh, diễu hành. Nàng hậu khoe bộ ảnh chụp cùng thiết kế áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân, đội nón lá in hình cờ đỏ sao vàng.

Hoa hậu Bảo Ngọc còn có bộ ảnh mặc trang phục đơn giản thể hiện tinh thần Gen Z.