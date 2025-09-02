Bộ ảnh trong phim - ngoài đời của dàn diễn viên "Mưa Đỏ" gây chú ý

HHTO - Loạt ảnh ghép hình ảnh trong phim và đời thực của dàn diễn viên phim Mưa Đỏ khiến netizen thích thú.

Những ngày qua, bộ phim đề tài chiến tranh Mưa Đỏ không chỉ gặt hái thành công vang dội về doanh thu mà còn đánh dấu sự đột phá trong dòng phim chiến tranh vốn được cho là “khó xem”. Phim thu hút đông đảo khán giả trẻ, học sinh - sinh viên, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và tạo nên “cơn sốt” phòng vé chưa từng có. Tính đến sáng ngày 2/9, bộ phim đã cán mốc doanh thu 400 tỉ đồng, là một trong Top 5 phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.

Nam diễn viên Đỗ Nhật Hoàng trong vai Cường, chàng sinh viên Nhạc viện Hà Nội, đã từ bỏ cơ hội du học tại Học viện âm nhạc Tchaikovsky để gia nhập vào Quân Giải phóng miền Nam với tư cách là thành viên trong Tiểu đội 1, Tiểu đoàn K3 Tam Sơn.

Diễn viên Đình Khang trong vai Đình Tú - chàng trai trẻ còn chưa tốt nghiệp cấp 3.

Diễn viên Phương Nam trong vai Tiểu đội trưởng Nông Văn Tạ.

Diễn viên Lê Hoàng Long trong vai Tiểu đội phó Trần Văn Sen.

Diễn viên Trần Gia Huy trong vai Mai Quốc Tấn - cũng là một chàng trai trẻ mới 18 tuổi.

Diễn viên/ ca sĩ Nguyễn Hùng trong vai Phạm Huy Hải - chàng chiến sĩ lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả.

Diễn viên Lâm Thanh Nhã trong vai Nguyễn Quang Bình - chàng sinh viên Đại học Mỹ thuật với bức tranh vẽ về những người đồng đội đẹp bình dị.

Diễn viên Steven Nguyễn trong vai Nguyễn Phúc Quang, một sĩ quan thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa, được giao nhiệm vụ tái chiếm Thành cổ Quảng Trị. Anh được khắc họa là người chính trực và giàu lòng trắc ẩn, song thuộc chiến tuyến đối lập, trở thành đối trọng trực tiếp với Cường. Quang là diễn viên phản diện hiếm hoi nhận được sự yêu thích đặc biệt từ khán giả.