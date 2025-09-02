Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn Hoa - Á hậu Việt rạng rỡ, tự hào góp mặt trong Đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh

AN PHONG - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sáng 2/9, dàn Hoa - Á hậu Việt gồm Hoa hậu Tiểu Vy, Hà Trúc Linh, Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh, các Á hậu Châu Anh, Vân Nhi… đồng loạt khoe trên trang cá nhân khoảnh khắc đầy tự hào khi được góp mặt tại Đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dàn người đẹp có mặt từ 2 - 3 giờ sáng 2/9 tại vị trí tập kết gần khu vực Quảng trường Ba Đình. Nhiều nàng hậu chia sẻ gần như không ngủ được vì hồi hộp và háo hức.

hhvn2.jpg
hhvn1.jpg
﻿hhvn3.jpg
hhvn.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi cùng dàn người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 xinh đẹp rạng rỡ.

﻿ha-truc-linh2.jpg
ha-truc-linh3.jpg
ha-truc-linh1.jpg
ha-truc-linh.jpg

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ trên trang cá nhân: “Linh đã hoàn thành nhiệm vụ Tổ Quốc A80, những tháng ngày đầy tự hào và biết ơn. Hành trình cống hiến đầy ý nghĩa này sẽ luôn khắc ghi mãi trong tim mình.” Nàng hậu cũng có cơ hội được chụp hình cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

﻿chau-anh2.jpg
﻿chau-anh1.jpg
chau-anh3.jpg
chau-anh.jpg

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh sẽ không bao giờ quên kỷ niệm đặc biệt này: “Châu Anh cùng các cô chú, anh chị nghệ sĩ trong khối Văn hoá - Thể thao đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, để lại một kỷ niệm thật đặc biệt, vừa đáng nhớ vừa tự hào. Hành trình ấy không chỉ là sự nỗ lực hết mình mà còn là những khoảnh khắc gắn kết, sẻ chia đầy ấm áp. Sẽ nhớ gia đình mình rất nhiều ạ!”

﻿van-nhi1.jpg
van-nhi2.jpg
van-nhi.jpg

Á hậu Vân Nhi vô cùng tự hào khi được tham gia Đại lễ: “Hành trình diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc Khánh cùng Khối Văn hoá Thể thao của Nhi đã chính thức khép lại. Đây chắc chắn là một trong những dấu mốc đáng tự hào nhất của năm 2025 cũng như trong cả sự nghiệp của Vân Nhi, khi được góp một phần nhỏ trong sự kiện trọng đại của dân tộc.”

tieu-vy4.jpg
tieu-vy.jpg

Hoa hậu Trần Tiểu Vy chụp hình cùng dàn diễn viên phim Mưa Đỏ.

tieu-vy3.jpg
tieu-vy2.jpg
tieu-vy1.jpg
luong-thuy-linh1.jpg

Tiểu Vy còn có loạt ảnh đẹp ấn tượng cùng các người lính và nghệ sĩ.

luong-thuy-linh.jpg
a801.jpg
a80.jpg

Hoa hậu Lương Thùy Linh cảm ơn Tổ quốc đã cho cô cơ hội được hòa ca cùng các nghệ sĩ trong ngày hội của non sông.

﻿﻿﻿bao-ngoc.jpg
bao-ngoc3.jpg
bao-ngoc2.jpg﻿
bao-ngoc1.jpg

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc thân thiện giao lưu cùng bà con và các nghệ sĩ.

﻿a80-8114.jpg﻿
a80-2.jpg
a80-1.jpg

Dàn Hoa - Á hậu liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, khó quên và đầy tự hào.

1464-cover.jpg
AN PHONG - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Việt Nam #Hoa hậu Hà Trúc Linh #Quốc khánh 2/9 #lễ diễu binh #dàn Hoa hậu #kỷ niệm 80 năm Quốc khánh #dự kiện văn hóa #A80

