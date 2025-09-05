Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mẫu áo dài được Đỗ Thị Hà, Lê Hạ Anh và nhiều người đẹp chọn trong dịp Quốc khánh

JEANIE - Ảnh: FBVN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vừa qua, có một mẫu áo dài đỏ được rất nhiều người đẹp Việt lựa chọn mặc trong các sự kiện quan trọng, hoặc thực hiện các bộ ảnh chào mừng Đại lễ lớn của dân tộc. Trong đó, phải kể đến Hoa hậu Đỗ Thị Hà, diễn viên Lê Hạ Anh (phim Mưa Đỏ), Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, diễn viên Thu Quỳnh…

Mẫu áo dài form dáng truyền thống mang màu đỏ đậm, màu của lá quốc kỳ là thiết kế của một thương hiệu áo dài thêu tay. Đây là mẫu áo dài được nhiều người đẹp Việt lựa chọn để mặc trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua. Tên của mẫu áo dài cũng vô cùng ý nghĩa: Áo dài Quốc khánh.

do-ky-lan-huong.jpg
541326978-1078197744347665-2007694272128479684-n.jpg

NSƯT Đỗ Kỷ và NSND Lan Hương diện mẫu áo dài Quốc khánh dành cho nam và nữ trong bộ ảnh Yêu Áo Dài, Yêu Đất Nước.

﻿do-thi-ha1.jpg
do-thi-ha2.jpg
do-thi-ha.jpg﻿
do-thi-ha3.jpg﻿

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà mặc áo dài trong bộ ảnh mừng Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

﻿chau-anh1.jpg
chau-anh.jpg﻿
﻿van-nhi1.jpg
van-nhi.jpg﻿

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi tham gia nhiều sự kiện ý nghĩa trong thời gian vừa qua. Hai nàng hậu cũng từng chọn mẫu áo dài Quốc khánh này.

﻿ha-anh2.jpg
﻿ha-anh5.jpg

Diễn viên Lê Hạ Anh (vai O Hồng trong phim Mưa Đỏ) diện mẫu áo dài Quốc khánh trong một sự kiện quảng bá phim.

thu-quynh1.jpg
thu-quynh.jpg

Diễn viên Thu Quỳnh cũng mẹ và con gái trong bộ ảnh Yêu Áo Dài, Yêu Đất Nước.

thuy-tien1.jpg
thuy-tien.jpg

Á hậu 2 Miss International Queen Vietnam 2023 Camy Thủy Tiên.

thu-hang.jpg
thu-hang1.jpg

Ca sĩ Thu Hằng - Quán quân Sao Mai dòng nhạc Dân gian trong một phiên bản màu đỏ khác của áo dài Quốc khánh.

ngoc-loan1.jpg
ngoc-loan.jpg

Người đẹp Ngọc Loan, thí sinh của chương trình The Face Vietnam năm 2016.

1464-cover.jpg
JEANIE - Ảnh: FBVN
