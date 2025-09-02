Hai Hoa hậu Việt Nam Thanh Thủy và Trúc Linh khoe sắc tại sự kiện cấp Nhà nước

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

AN PHONG - Ảnh: FBNV
HHTO - Mới đây, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh vinh dự được góp mặt.

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ: “Thật tự hào khi Thủy có cơ hội tham dự Lễ chiêu đãi trọng thể, hòa mình trong không khí chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2/9 lịch sử, Thủy cảm nhận sâu sắc nhịp đập thiêng liêng của Tổ quốc: kiêu hãnh, bất khuất và chan chứa tự hào. Thủy tin rằng ngọn lửa ấy sẽ luôn rực cháy trong trái tim mỗi người Việt, để lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh và để những giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được trân trọng, gìn giữ muôn đời.”

Hoa hậu Thanh Thủy diện áo dài sắc hồng, khoác khăn quàng cờ Việt Nam, đeo huy hiệu Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác. Cô được Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu Gương mặt Trẻ Việt Nam triển vọng 2024 vào đầu năm nay.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cũng vinh dự có mặt tại bữa tiệc. Nàng hậu mặc áo dài nền nã, tự hào khi có cơ hội được tham gia sự kiện cấp Nhà nước.

Hai thế hệ Hoa hậu Việt Nam hiếm khi xuất hiện tại cùng một sự kiện. Thanh Thủy và Trúc Linh đều là những Hoa hậu nhận được sự yêu quý và ủng hộ của công chúng.

Hai nàng hậu ngồi cùng bàn với các nghệ sĩ nổi tiếng như Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Double2T, MC Khánh Vy…

