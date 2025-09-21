Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tập 8 Vietnam’s Next Top Model: Nàng Mơ lại “trúng tủ”, sẽ chiến thắng lần 2?

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Sau tập 7 rực rỡ sắc màu Trung thu, Vietnam’s Next Top Model 2025 tiếp tục “đốt nóng” đường đua với teaser tập 8. Sự góp mặt của kiện tướng dancesport - ca sĩ Hoàng Mỹ An mở ra loạt thử thách vừa lãng mạn, vừa kịch tính. Nàng Mơ (Trà My) tiếp tục “trúng tủ”, Bảo Ngọc với phong độ thất thường có phải đối diện nguy cơ dừng cuộc chơi?

﻿vntm3.jpg
vntm2.jpg

Sự xuất hiện của kiện tướng dancesport - ca sĩ Hoàng Mỹ An mang đến không khí mới mẻ và đầy năng lượng. Không chỉ là một ca sĩ, cô còn là kiện tướng dancesport với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên các sàn đấu quốc tế. Trong lớp học master class đặc biệt, Hoàng Mỹ An đã trực tiếp hướng dẫn Top 7 những động tác cơ bản của bộ môn khiêu vũ. Sự linh hoạt, uyển chuyển trong từng bước nhảy cũng chính là yếu tố quan trọng giúp người mẫu “thăng hoa” trong từng shoot hình.

vntm4.jpg

Tuần này, thử thách photoshoot mang tên Dance of The Muse hứa hẹn sẽ khiến Top 7 “toát mồ hôi”. Một concept vừa lãng mạn, vừa đầy thách thức, buộc các thí sinh không chỉ thể hiện trọn vẹn tinh thần khiêu vũ trong từng khung hình mà còn phải tạo nên sự kết nối bùng nổ cảm xúc với bạn diễn.

nang-mo.jpg

Điểm nhấn trong teaser chính là màn tung váy phấp phới và bay lên của Trà My, khiến cả bạn diễn cũng “choáng váng”. Có vẻ như được “trúng tủ”, cô nàng tự tin phô diễn nhiều động tác táo bạo, liệu Trà My có tiếp tục duy trì phong độ và giành chiến thắng ở tập 8?

vntm1.jpg
vntm.jpg

Teaser còn hé lộ một chi tiết khiến khán giả tin rằng Bảo Ngọc sẽ trở thành cái tên nguy hiểm tuần này. Với tất cả những chi tiết vừa được bật mí, tập 8 Vietnam’s Next Top Model 2025 sẽ là sự kết hợp độc đáo giữa thời trang, nghệ thuật khiêu vũ và thử thách chụp ảnh theo cặp.

229cf841ffb574eb2da4.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Vietnam's Next Top Model 2025 #Tập 8 #Trà My #Bảo Ngọc #Dance of The Muse #thử thách chụp ảnh #ca sĩ Hoàng Mỹ An #người mẫu Việt Nam #Nàng Mơ

