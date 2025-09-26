Vietnam’s Next Top Model 2025: Nàng Mơ sẽ lọt Top 3 chung cuộc?

HHTO - Sau những diễn biến kịch tính trong tập 8, hành trình Vietnam’s Next Top Model 2025 chính thức bước vào giai đoạn nước rút trước thềm đêm Chung kết. Cuộc đua ở hai tập cuối càng thêm gây cấn và khó lường.

Suốt gần hai tháng phát sóng, Vietnam’s Next Top Model 2025 với thông điệp “Sải bước Thanh lịch đã đưa khán giả đi qua đủ cung bậc cảm xúc: từ những khoảnh khắc bỡ ngỡ của dàn thí sinh, cho đến các phần thi khắc nghiệt ngoài trời, đòi hỏi bản lĩnh, sự bứt phá và tinh thần chiến đấu. Giờ đây, Top 6 đã lộ diện, mỗi gương mặt mang một thế mạnh riêng, khiến cho kết quả cuối cùng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Mai Hoa - Cái tên “vàng” với 2 lần FCO ấn tượng

﻿

Nếu đầu mùa Mai Hoa chỉ được nhớ đến với chiều cao khủng 1m84, thì sau 8 tập, Mai Hoa đã chứng minh bản thân là “chiến binh” đáng gờm. Hai lần giành vị trí dẫn đầu không chỉ khẳng định kỹ năng chụp hình và thần thái ngày càng hoàn thiện, mà còn cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ đúng giai đoạn nước rút.

Bảo Ngọc - “Ngựa ô” bứt phá

﻿

Ngay từ những tập đầu, Bảo Ngọc đã sớm được đánh giá là “chiến binh mạnh” với chiều cao lý tưởng 1m78, gương mặt chuẩn high fashion và chiến thắng thuyết phục ngay ở thử thách mở màn. Khán giả kỳ vọng Bảo Ngọc sẽ tiếp tục bứt phá để tiến xa trong Top 3.

Giang Phùng - “Tắc kè hoa” bùng nổ

Giang Phùng là thí sinh giàu năng lượng, luôn mang đến sự sáng tạo trong tạo dáng và bộc lộ cá tính rõ nét, xứng danh “tắc kè hoa” của mùa giải. Cô duy trì phong độ ổn định khi nhiều lần góp mặt trong nhóm dẫn đầu và từng xuất sắc giành vị trí dẫn đầu tại tập 3.

Nàng Mơ (Trà My) - “Bé hạt tiêu” lột xác

Trà My, “bé hạt tiêu” của mùa giải, đã có màn lột xác ngoạn mục. Từ một “trang giấy trắng”, cô từng liên tục bị nhắc nhở về biểu cảm ở tập 1, nhưng đến tập 6 đã bứt phá mạnh mẽ với chiến thắng đầu tiên trong thử thách chụp dưới nước. Chính vì thế, khả năng Trà My góp mặt trong Top 3 là hoàn toàn có thể.

Mỹ Ngân - “Bông hồng thép”

Mang danh “Hoa hậu” khi đến với cuộc thi người mẫu, Mỹ Ngân từng đối diện nhiều hoài nghi, nhưng cô đã chứng minh bản lĩnh qua sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Chiến thắng thuyết phục ở tập 7 giúp cô ghi dấu ấn với hình ảnh “bông hồng thép”: Dịu dàng nhưng ẩn chứa tinh thần mạnh mẽ.

Tuyết Mai - Ẩn số thầm lặng

Xuất thân là vận động viên Taekwondo, Tuyết Mai ngày càng khẳng định tiềm năng và khát khao trở thành một Top Model trong tương lai. Không phải là gương mặt quá nổi bật, nhưng cô luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc.