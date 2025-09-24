Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Thiên Ân hội ngộ Catriona Gray tại sự kiện thời trang

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Mới đây, một sự kiện thời trang tại Manila, Philippines đã quy tụ dàn khách mời từ Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Việt Nam và Singapore. Dàn Hoa hậu đến từ Việt Nam gồm Tiểu Vy, Kỳ Duyên, Thiên Ân có cơ hội đọ sắc cùng Miss Universe 2018 Catriona Gray, Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee.

﻿tieu-vy.jpg
tieu-vy1.jpg

Hoa hậu Tiểu Vy kết hợp áo tank top xám ôm sát với chân váy kẻ cổ điển trên đầu gối, đi kèm với kính râm cỡ to và túi xách nâu.

ky-duyen1.jpg
ky-duyen.jpg

Hoa hậu Kỳ Duyên nổi bật trong chiếc áo ôm sát cơ thể màu be tôn lên vòng eo, kết hợp với chân váy bút chì sequin.

thien-an1.jpg
thien-an.jpg

Hoa hậu Thiên Ân chọn áo khoác lông thú màu nâu sáng và chân váy kẻ ca rô chéo. Cô phối thêm trang sức tối giản, một chiếc túi xách thời thượng và đôi bốt cao để hoàn thiện vẻ ngoài năng động.

jin-young1.jpg
jin-young.jpg

Ca sĩ và diễn viên Jinyoung thu hút sự chú ý với set đồ gồm áo sơ mi nhung và quần tây đen thanh lịch.

catriona-gray-3.jpg
catriona-gray-2.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray gây ấn tượng với chiếc đầm đỏ nổi bật.

michelle-marquez-dee-2.jpg
michelle-marquez-dee-1.jpg

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 Michelle Marquez Dee tự tin sải bước trong bộ trang phục ôm sát cơ thể họa tiết hoa xanh được phối với áo khoác cỡ to và kính mắt ấn tượng.

hm1.jpg
hm.jpg

Dàn người đẹp Việt Nam chung khung hình cùng các ngôi sao quốc tế.

229cf841ffb574eb2da4.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
