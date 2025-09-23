Hoa hậu Thanh Thủy lên bìa tạp chí số đặc biệt cùng thương hiệu trang sức xa xỉ

Bộ ảnh có tên Rising Above, chủ đạo là hình ảnh Hoa hậu Thanh Thủy mặc sơ mi cách điệu màu trắng xuyên thấu, chụp giữa lá sen, tượng trưng cho hình ảnh Vươn lên thanh khiết của loài hoa này giữa bùn lầy.

Hoa hậu Thanh Thủy tiết lộ cô yêu thích vẻ đẹp của hoa sen, thoạt nhìn có vẻ mong manh nhưng không mềm yếu. Đằng sau vẻ đẹp vô ưu và đầy dịu dàng của loài hoa ấy là sự hun đúc của nhiều giá trị đáng quý mà biến thiên của thời gian chỉ càng khiến nó được điểm tô.

Bộ ảnh do hãng trang sức xa xỉ Tiffany & Co. đẩy bìa, nhận được nhiều lời khen vì kết hợp cùng hoa sen, loài hoa đặc trưng của Việt Nam. Nói về thương hiệu đình đám mà mình đang hợp, Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ: “Tôi yêu thích trang sức Tiffany không chỉ bởi vẻ ngoài lấp lánh mà còn bởi vẻ đẹp tinh tế, chất thơ cuộc sống được truyền tải khéo léo và giá trị trường tồn với thời gian. Đó cũng chính là điều tôi luôn theo đuổi: Hướng đến những giá trị bền vững nhưng vẫn đủ khác biệt để khẳng định dấu ấn riêng”.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thanh Thủy mang đậm tinh thần của một hoa hậu trẻ trung, bản lĩnh và luôn hết mình với công việc. Chính vì thế trong thời gian gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ các nhãn hàng trong nước và quốc tế. Đặc biệt, với sự tương tác liên tục cùng Tiffany & Co., Hoa hậu Thanh Thủy được kỳ vọng sẽ sớm nhận được danh phận từ thương hiệu.

Hoa hậu Thanh Thủy hiện đang tiếp tục nhiệm kỳ của Miss International 2024 với các chuyến công du liên tục tới nhiều quốc gia. Mỗi chuyến đi không đơn thuần là hành trình khám phá, mà còn là cơ hội để Thanh Thủy quảng bá hình ảnh, văn hoá, vẻ đẹp của con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.