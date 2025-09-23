Nhan sắc “ma nữ” Bé Quyên - nàng thơ mới của đạo diễn Lương Đình Dũng

HHTO - Bước ra khỏi vùng an toàn của lĩnh vực thời trang, người đẹp Bé Quyên dấn thân trên con đường diễn xuất, hứa hẹn tạo dấu ấn khi hóa thân thành nàng ma nữ nhiều u sầu trong phim điện ảnh “Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại” của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Bé Quyên tên đầy đủ là Trần Thị Bé Quyên, sinh năm 2001, quê Bến Tre. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, cô được đánh giá thuộc nhóm thí sinh tiềm năng cho vương miện hoa hậu, nổi bật với chiều cao 1m74 và số đo hình thể 77-57-93 cm. Người đẹp gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 10 chung cuộc.

Bước ra khỏi cuộc thi sắc đẹp, Bé Quyên bung tỏa sức hút trên sàn diễn thời trang, liên tục được các nhà thiết kế hàng đầu như Đỗ Mạnh Cường, Lê Thanh Hòa, Hoàng Minh Hà chọn làm nàng thơ, mời làm vedette trong các bộ sưu tập và show trình diễn. Năm 2023 và 2024, Bé Quyên liên tục là gương mặt đắt show trong làng thời trang Việt.

Sau hàng loạt dấu ấn của lĩnh vực thời trang, Bé Quyên bén duyên với diễn xuất qua một số MV và bộ phim. Vào ngày 26/9 sắp tới, vai diễn mới nhất của cô sẽ được hé lộ trong phim kinh dị chiếu rạp Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại.

Chân dài Gen Z vào vai Ngư, cô gái bị bạn trai hiến tế cho thuyết giữ của. Vai diễn mang màu sắc bi kịch nên Ngư luôn mặc chiếc váy trắng và mang gương mặt ma mị, u sầu. Thân thế, câu chuyện của Ngư đầy bí ẩn. Cô là ẩn số với cả nam chính Bảo (Nguyễn Xuân Thắng đóng) lẫn khán giả, để khi câu chuyện hạ màn, nhiều người sẽ xót xa cho số phận nhân vật.

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, dù xuất thân là người mẫu, Bé Quyên sở hữu tiềm năng diễn xuất đáng chú ý. Gương mặt trong trẻo nhưng đầy cuốn hút, đôi lúc mang nét ma mị, chính là một điểm cộng lớn giúp cô nổi bật trên màn ảnh.

Bé Quyên và nam chính Nguyễn Xuân Thắng (quán quân The Next Gentleman 2024) ở hậu trường cảnh quay trong động Bàn Bù, Thanh Hóa dưới trời lạnh 14 độ C. Người đẹp khen bạn diễn đầy năng lượng, giúp cô nâng đỡ cảm xúc trong từng cảnh quay.