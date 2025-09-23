Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn Mai Hương là nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận ưu ái đặc biệt từ nhà mốt đình đám này

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Văn Mai Hương là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được nhà mốt đình đám Burberry mời tham dự runway show tại Tuần lễ thời trang London (London Fashion Week SS26). Đây không chỉ là sự tin tưởng và vinh dự dành cho nữ ca sĩ tài năng mà còn thể hiện sự quan tâm, mối quan hệ gắn kết giữa nghệ sĩ Việt Nam với thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.

vhm-san-bay.jpg
vmh-san-bay1.jpg

Đáp chuyến bay để chuẩn bị tham dự một trong 4 tuần lễ thời trang hàng đầu thế giới, Văn Mai Hương gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Ngay khi có mặt tại London, nữ ca sĩ đã bật mí loạt đặc quyền như lưu trú tại khách sạn hạng sang, thiệp mời trang trọng dự Burberry Summer 2026 tại London Fashion Week, quà chào mừng cùng việc tiếp đón chu đáo từ nhà mốt.

﻿vmh-11.jpg
vmh-8.jpg

19h ngày 22/9 (giờ London, tức rạng sáng 23/9 giờ Việt Nam), Văn Mai Hương chính thức xuất hiện tại show diễn được giới mộ điệu thời trang mong chờ tại London Fashion Week năm nay. Khác biệt hẳn với hình tượng trước đó, cô nhận được nhiều sự quan tâm khi diện trench coat kết hợp phụ kiện phong cách và cá tính.

﻿﻿﻿vmh-rapper-central-cee.jpg
﻿vmh-marlon.jpg
vmh-jihoonkim.jpg

Tại sự kiện, Văn Mai Hương gặp gỡ và giao lưu với hàng loạt các gương mặt đình đám đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực và đến từ các quốc gia khác nhau như: Rapper Central Cee (Anh), streamer, người mẫu Marlon (Thuỵ Điển), influencer Jihoon Kim (Hàn Quốc)…

vmh-bright.jpg
vmh-bright2.jpg

Nhân dịp này, nữ ca sĩ cũng hội ngộ nam diễn viên hàng đầu Thái Lan Bright. Trước đó vào năm 2024, Văn Mai Hương cũng là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được cùng “nam thần boylove” Bright dự buổi tiệc VIP của Burberry tại Hongkong.

vmh-ntk-daniel-lee.jpg

Tại after party được diễn ra ngay sau đó, giọng ca Đại Minh Tinh gặp gỡ NTK Daniel Lee - Giám đốc sáng tạo của Burberry.

vmh-jihoonkim.jpg
vmh-seungmin.jpg

Văn Mai Hương cũng có thêm thời gian trò chuyện trong bữa tiệc ấm cúng cùng diễn viên Hoa ngữ Trương Tịnh Nghi, giọng ca chính nhóm nhạc K-Pop Stray Kids Seungmin...

﻿vmh-rosie.jpg
vmh-lila-grace.jpg﻿

...Cựu “thiên thần nội y” người Anh Rosie Huntington-Whiteley, người mẫu Lila Grace (con gái của siêu mẫu Kate Moss)…

229cf841ffb574eb2da4.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Văn Mai Hương #London Fashion Week #Burberry #thời trang quốc tế #nghệ sĩ Việt Nam #show diễn thời trang #quốc tế

