Miss Grand International 2025: Yến Nhi vắng mặt trong BXH Pre-Arrival của Sash Factor

HHTO - Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, cuộc thi Miss Grand International 2025 sẽ chính thức bắt đầu. Như thường lệ, các chuyên trang nhan sắc bắt đầu tung ra các BXH Pre-Arrival.

Cuộc thi Miss Grand International 2025 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 1/10 với buổi Họp báo và Lễ Chào mừng (Welcome Ceremony), tức là chỉ còn khoảng 1 tuần nữa. Đây cũng là thời điểm các chuyên trang nhan sắc tung BXH Pre-Arrival.

Tại BXH này của chuyên trang Sash Factor, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi không có mặt. Đây là một điều khá bất ngờ, vì đại diện Việt Nam tại cuộc thi này thường nhận được sự chú ý cao. Người đẹp đến từ Venezuela được đánh giá cao nhất, 4 đại diện tiếp theo trong Top 5 là tiếp theo là Philippines, Mexico, Cộng hoà Séc và Indonesia. Đại diện nước chủ nhà Thái Lan được xếp ở vị trí thứ 7.

Như thông lệ hằng năm của Miss Grand International, 10 cô gái đứng đầu BXH Pre-Arrival do người hâm mộ bình chọn được tham gia tiệc tối cùng Chủ tịch MGI, Phó Chủ tịch MGI và đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Năm nào, đại diện Việt Nam cũng có mặt trong Top 10 này và được tham gia bữa tiệc tối. Tuy không được fan sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi vẫn có thể lọt Top 10 Pre-Arrival do người hâm mộ bình chọn.

Top 10 Pre-Arrival là giải thưởng phụ mà Miss Grand International duy trì nhiều năm qua để khán giả bình chọn cho những thí sinh yêu thích nhất trước khi diễn ra cuộc thi. Ăn tối cùng Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat là cơ hội rất tốt để các cô gái có dịp thể hiện bản thân, trước khi bước vào các hoạt động chính thức.