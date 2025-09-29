Vietnam’s Next Top Model 2025: Nàng Mơ phong độ tụt dốc, suýt bị loại ở tập 9

HHTO - Tối 28/10, tập 9 Vietnam’s Next Top Model 2025 lên sóng với thử thách quay video quảng cáo cùng hình thức thi theo cặp, mang đến những màn cạnh tranh kịch tính. Sau những phần thể hiện căng thẳng, chiến thắng thuộc về cặp đôi gồm 2 thí sinh đã từng giành vị trí số 1.

Trong tập 9 vừa lên sóng, khán giả đã được chứng kiến màn “chuyển mình” đầy kịch tính của Top 6 với thử thách quay video quảng cáo. Thử thách lần này được tổ chức theo hình thức thi cặp, buộc các thí sinh phải vừa phối hợp nhịp nhàng vừa thể hiện cá nhân một cách sắc nét.

Để tiếp thêm lửa cho thử thách, chương trình đã mang đến buổi Master Class về kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật nói trước công chúng. Để trở thành một top model, chỉ catwalk và posing thôi chưa đủ; các thí sinh còn phải biết giao tiếp, trò chuyện, bởi ngoài cạnh tranh với người mẫu, họ còn phải đối diện với sức ép từ influencers, creators hay vloggers trong việc giành lấy hợp đồng quảng cáo.

Cặp đôi mở màn là Tuyết Mai và Bảo Ngọc. Trong khi Tuyết Mai giữ được sự tập trung, tròn vai và tinh thần đồng đội, thì Bảo Ngọc lại bộc lộ rõ điểm yếu ở khả năng ghi nhớ và diễn xuất.

Tiếp nối là phần thể hiện của Mai Hoa và Trà My, cặp đôi được kỳ vọng nhiều khi Mai Hoa, với lợi thế chiến thắng ở tập trước, chủ động lựa chọn Trà My làm bạn đồng hành. Trà My vốn có kinh nghiệm quay video, lại là một content creator, vì thế sự nhập vai của cô khá mượt mà. Tuy nhiên, điểm yếu của cả hai lại nằm ở độ ăn ý. Mai Hoa tỏ ra gượng gạo, thiếu tự nhiên khi cả hai chọn cách khởi động video bằng một tiểu phẩm ngắn. Sự sáng tạo này mang lại bất ngờ, nhưng nếu không thể hiện tròn trịa, đây cũng là “con dao hai lưỡi”.

Cuối cùng là màn kết hợp giữa Giang Phùng và Mỹ Ngân, cặp đôi đã để lại ấn tượng mạnh nhất trong tập 9. Khác với các nhóm còn lại, họ xây dựng được một câu chuyện xuyên suốt hai bối cảnh, mang tính kết nối cao và dễ dàng truyền tải thông điệp đến khán giả. Sự nỗ lực và tinh thần phối hợp ăn ý đã giúp bộ đôi này giành chiến thắng thuyết phục, mang về First Call Out (FCO) thứ hai cho Giang Phùng - Mỹ Ngân.

Bất ngờ nhất xảy ra, dù có những phần thể hiện chưa trọn vẹn, ban giám khảo quyết định giữ lại toàn bộ thí sinh, trao thêm cơ hội để Top 6 tiếp tục bứt phá trong tập kế tiếp.