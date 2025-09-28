Miss Grand International 2025: Yến Nhi có khả năng lọt Top 10 Pre-Arrival không?

HHTO - BTC Miss Grand International 2025 tiếp tục cập nhật Top 10 Pre-Arrival của cuộc thi năm nay. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Yến Nhi không chỉ vắng mặt mà còn tụt thêm 2 bậc so với lần tổng hợp trước.

Trang chủ Miss Grand International 2025 tiếp tục cập nhật 15 thí sinh được bình chọn nhiều nhất của giải thưởng phụ đầu tiên: Top 10 Pre-Arrival. Theo thông lệ hằng năm, 10 cô gái này sẽ có cơ hội được tham gia tiệc tối cùng Chủ tịch MGI, Phó Chủ tịch MGI và đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Vào thời điểm cập nhật 15 thí sinh dẫn đầu cuộc bình chọn Pre-Arrival chiều 25/9 (giờ Việt Nam), đại diện Việt Nam là Hoa hậu Yến Nhi đang xếp ở vị trí thứ 13.

Sau hai ngày, BTC tiếp tục cập nhật BXH này lúc 19 giờ ngày 27/9, Yến Nhi vẫn không có mặt trong Top 10, thậm chí còn tụt xuống vị trí cuối cùng. Trong khi đó, các đại diện của Đông Nam Á đang có mặt trong Top 10 tiếp tục tăng hạng: Philippines lên vị trí thứ 2, Thái Lan từ thứ 2 xuống thứ 3, Myanmar lên vị trí thứ 4, Indonesia (vị trí thứ 6) và Malaysia (vị trí thứ 7).

Hạn chót cho việc bình chọn Top 10 Pre-Arrival của Miss Grand International 2025 là 5 giờ chiều ngày 30/9. Năm nào, đại diện Việt Nam cũng có mặt trong Top 10 này và được tham gia bữa tiệc tối.

Hoa hậu Yến Nhi mới đây cũng đã gây sốc khi thông báo sẽ can thiệp thẩm mỹ trước khi đến với cuộc thi này. Đại diện Việt Nam có rất ít thời gian để chuẩn bị, vì Miss Grand International 2025 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 1/10, tức là sẽ chỉ còn 3 ngày nữa.