Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Tổng tài Denis Đặng chưa ấn tượng bằng Đồng Văn Tiền

HHTO - Cho đến lúc này, Kim Ngân của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã gặp gỡ 4 chàng trai mà chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu. Tổng tài Trường liệu có phải nhân vật sáng giá nhất trong bộ tứ này?

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xoay quanh bộ ba người phụ nữ đều đã qua 30 tuổi và chỉ còn duy nhất Kim Ngân chưa kết hôn. Vì thế, gia đình bạn bè liên tục tìm cách mai mối cho Kim Ngân, bản thân cô cũng đang chờ đợi chàng trai trong mơ xuất hiện.

Trong tập phim mới nhất, Kim Ngân bắt đầu rung động trước Trường, chàng tổng tài là chủ của chiếc du thuyền sang trọng. Trường cực ấm áp tinh tế, không chỉ tự tay pha chế đồ uống mời Ngân mà còn sẵn sàng ngồi xuống chăm sóc vết thương ở gót chân cô, khiến cho Kim Ngân xao xuyến.

Nhưng trước khi gặp Trường, Kim Ngân đã từng trải qua nhiều cuộc hẹn thảm họa. Mà hãi hùng nhất chính là Đồng Văn Tiền. Đúng như tên gọi, anh chàng không có gì ngoài những màn khoe tiền nhờ làm việc ở công ty bất động sản, còn lại thì vô duyên hết chỗ nói.

Thậm chí khi Kim Ngân không muốn gặp mặt thêm nữa, Đồng Văn Tiền còn chơi xấu, đăng bài tố cáo cô lừa dối khách đến mua hàng nhằm khiến Kim Ngân lao đao suýt mất việc. Mỹ Anh cùng Trúc Lam đã phải vào cuộc thì mới khiến Đồng Văn Tiền chịu gỡ bài đăng và không quấy rầy Kim Ngân thêm nữa.

Ngân cũng từng đi gặp anh Dũng mà mẹ cô đứng ra mai mối. Chẳng ngờ buổi hẹn đầu tiên diễn ra đầy bất ổn khi Kim Ngân đến muộn, và Dũng đã nhanh chóng gọi đồ ăn, xử lý gọn ghẽ trong khi chờ cô đến. Cuối buổi hẹn, Dũng còn thẳng thắn thừa nhận hai bên chẳng có nhu cầu gặp lại nhau lần nữa.

Chàng trai thứ 4 bước qua hành trình đi tìm một nửa của Kim Ngân tên Trọng Trí. Nhân vật này xuất hiện ít nhất nhưng lại được khán giả gọi tên nhiều nhất. Lý do vì Trọng Trí chính là tên người chồng của Việt Hoa ở ngoài đời.