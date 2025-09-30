Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia đình Haha: Jun Phạm và "khu tự trị chú Sáu", "nạn nhân" là người ai cũng biết

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong "Gia Đình Haha", anh cả Jun Phạm ấm áp nhưng có phần nghiêm khắc, thậm chí sở hữu "khu tự trị" riêng khiến fan thích thú. Những khoảnh khắc "mắng yêu" đàn em của anh đã trở thành điểm nhấn khó quên trong chương trình.

Gia Đình Haha đã khép lại hành trình 4 chặng Lào Cai - Sa Huỳnh - Bến Tre - Đắk Lắk nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả với nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Mỗi thành viên trong dàn cast đều mang một màu sắc riêng, cùng nhau tạo nên một gia đình thật sự. Trong đó, "anh cả Thuận" Jun Phạm được netizen nhớ đến với hình ảnh người anh luôn chu toàn, ấm áp nhưng đôi lúc nghiêm khắc, sở hữu "khu tự trị chú Sáu".

550813378-17879325942392345-7725486295042210133-n.png
Khán giả còn phổ lời mới cho ca khúc chủ đề của chương trình: "Leo cao tận trên đồi/ Nhanh em ơi chú Sáu 'cọc' rồi" (Chú Sáu là fan và các "Anh tài" gọi Jun, có từ khi anh tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai).

Mới đây, "Út Dâu" Duy Khánh đã chia sẻ trong kênh thông báo đoạn tin nhắn với anh cả. Trong tin nhắn, Jun Phạm thắc mắc tại sao nhiều khán giả lại đồng loạt gọi anh là chủ "khu tự trị", khiến người hâm mộ bật cười. Nếu theo dõi chương trình đủ lâu, chắc hẳn khán giả đều thấy anh là người có tiếng nói vì là anh cả kiêm bếp trưởng của cả nhóm.

Chính vì gánh vác nhiều công việc nên đôi lúc Jun Phạm có phần nóng tính, không ngại "mắng yêu", thậm chí "đánh yêu" các em, nhất là em út Duy Khánh. Những màn rượt đuổi, "tiểu phẩm" giữa hai anh em dần trở thành một phần quen thuộc của Gia Đình Haha.

553223747-17927957487132051-2276914051948386250-n.jpg
Khán giả đã tổng hợp những khoảnh khắc "hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng" của anh cả. Nguồn: @tlinhnooy
Một số khán giả còn cho rằng "khu tự trị Jun Phạm" thực ra đã "manh nha" từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai﻿. Nguồn: @bokhocarrot

Tuy nhiên, Duy Khánh cũng xác nhận, những lần bị anh bị mắng hay "tác động vật lí" chỉ là "tiểu phẩm". Suốt hơn 10 năm quen biết, Jun Phạm và Duy Khánh cũng chưa từng cãi nhau. Kết thúc chương trình, giọng ca Nhẹ Tựa Khói Sương còn cùng Út Dâu phát hành ca khúc Viên Sỏi Thơ - ca khúc vốn chỉ là vài câu "cợt nhả" từ chặng Bến Tre của Khánh nhưng đã được Jun Phạm viết thêm lời, "nhá hàng" ở chặng Đắk Lắk. Nam diễn viên bày tỏ bản thân rất cảm kích trước tình cảm đó của người anh Jun Phạm.

Trong đêm diễn của mình, Út Dâu đã gửi lời cảm ơn tới Jun Phạm - người anh "không nói thương nhưng tất cả đều là thương". Nguồn: @hoa_xuong_rong41

Dù ở bất kỳ vai trò nào, Jun Phạm vẫn giữ hình ảnh một người anh kiên nhẫn, trách nhiệm và bao dung. Có thể đôi lúc "khó tính", nhưng chính sự cầu toàn ấy lại khiến khán giả càng thêm yêu mến hình ảnh anh cả của Gia Đình Haha.

550847391-718131441245810-1743877133419418654-n.jpg
Vân Anh
#gia đình haha #gia đình haha 2025 #gia đình haha jun phạm #jun phạm #jun phạm duy khánh #jun phạm gia đình haha

