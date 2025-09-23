Gia đình Haha: Những "Mặt Trời bé con" là vitamin chữa lành lẫn "máy vắt" nước mắt

Ở chặng Bản Liền, hai chị em Thư và Thắng đều xắn tay giúp đỡ bố mẹ nấu nướng dọn dẹp, lùa gà, lùa ngựa về chuồng sau giờ tan học. Hầu như sáng nào “chị cả” Anh Thư cũng dậy sớm nấu cơm sáng, đun nước nóng cho mọi người sử dụng và dịu dàng chăm sóc em thay bố mẹ.
Cô bé ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch để phát triển bản làng tươi đẹp hơn. Chính động lực to lớn ấy đã thôi thúc Anh Thư ham học hỏi, nỗ lực hết mình. Chia sẻ với chú Duy Khánh trong một buổi chiều đi tìm ngựa, Thư nói rằng: “Hôm nào mẹ con không chở đi học được thì con đi bộ gần 1 tiếng mới đến trường, có các bạn con đi cùng nên cũng vui và đỡ mệt ạ.”
Giống chị Thư, bé Thắng cũng ngoan ngoãn và yêu quý bạn bè không kém. “Mẹ Thông” kể Thắng thích học nội trú vì lo bạn Hinh ngủ một mình sẽ buồn chán. Mỗi lần rủ bạn qua nhà, Thắng đều vui vẻ cầm theo đồ cô chú tặng và chơi cùng với các bạn.
Ngoài ra, Thắng luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới chú Bùi Công Nam. Từ câu nói "Cái này cho chú Nam, chú ăn đi cho khoẻ" tới bức thư chứa đựng tình cảm yêu quý dành cho các cô chú trong Gia Đình Haha đều khiến nhiều người "tan chảy". Khán giả đã được gặp lại Thư và Thắng tại buổi encore concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại TP.HCM vừa qua. Sắp tới, người xem sẽ lại tái ngộ 2 em bé đáng yêu trong tập đặc biệt của Gia Đình Haha.
Ở chặng Đắk Lắk, bé Vy trở thành điểm sáng dù xuất hiện ít. Cô bé thông minh, đáng yêu đốn tim khán giả với khoảnh khắc biết “khám em bé bia” trong bụng ông nội. Vy khiến cô chú và khán giả "trầm trồ" khi thuộc làu bài Bắc Bling và Khát Vọng Tuổi Trẻ khi mới 3 tuổi.
Tường Vy được khán giả yêu mến nhờ đôi mắt to tròn, ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Một buổi chiều tối, Vy cùng bà qua nhà bác Xim. Cô bé ngoan ngoãn chơi ở một góc bàn trong lúc mọi người làm rượu cần, nấu cơm. Tóc Tiên chỉ lên trời hỏi Vy có thấy mặt trăng không, cô bé hồn nhiên nói: "Mẹ của em là mặt trăng ở trên trời đấy", khiến nữ ca sĩ nghẹn ngào, còn khán giả vừa cười đau bụng liền khóc được ngay.
Một tài khoản trên Facebook bày tỏ: “Tối nay, mẹ em là ánh trăng. Ngày mai, mẹ em là ngọn gió. Ngày kia, mẹ em là áng mây. Ngày nữa, mẹ em là những nụ cười, những giọt nước mắt nuôi dưỡng cảm xúc của em. Ở những ngày trời bao la, mẹ em là tình yêu thương của ông bà nội, của bác Xim, của các cô chú trong Gia đình Haha. Sau này, mẹ em sẽ là bất cứ những điều lương thiện, kiến thức mà em học được, em yêu thương và bảo vệ. Mẹ em sẽ luôn ở bên cạnh em bé đó".