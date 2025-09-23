Gia đình Haha: Những "Mặt Trời bé con" là vitamin chữa lành lẫn "máy vắt" nước mắt

HHTO - Gia đình Haha chính thức khép lại hành trình tập 15 chính của mùa 1 với đầy cảm xúc. Bên cạnh khám phá kiến thức mới lạ, tận hưởng không khí ấm áp bên bữa cơm chiều cùng dàn nghệ sĩ với chủ nhà, thì khán giả còn mến thương các em bé ngoan ngoãn, lễ phép gấp bội lần.

Ở chặng Bản Liền, hai chị em Thư và Thắng đều xắn tay giúp đỡ bố mẹ nấu nướng dọn dẹp, lùa gà, lùa ngựa về chuồng sau giờ tan học. Hầu như sáng nào “chị cả” Anh Thư cũng dậy sớm nấu cơm sáng, đun nước nóng cho mọi người sử dụng và dịu dàng chăm sóc em thay bố mẹ.

Video: @nmoay

Cô bé ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch để phát triển bản làng tươi đẹp hơn. Chính động lực to lớn ấy đã thôi thúc Anh Thư ham học hỏi, nỗ lực hết mình. Chia sẻ với chú Duy Khánh trong một buổi chiều đi tìm ngựa, Thư nói rằng: “Hôm nào mẹ con không chở đi học được thì con đi bộ gần 1 tiếng mới đến trường, có các bạn con đi cùng nên cũng vui và đỡ mệt ạ.”

Giống chị Thư, bé Thắng cũng ngoan ngoãn và yêu quý bạn bè không kém. “Mẹ Thông” kể Thắng thích học nội trú vì lo bạn Hinh ngủ một mình sẽ buồn chán. Mỗi lần rủ bạn qua nhà, Thắng đều vui vẻ cầm theo đồ cô chú tặng và chơi cùng với các bạn.

Câu nói “Con xin chú”, “Con cảm ơn chú” và nụ cười tươi của hai chị em luôn là “liệu trình chữa lành” cho khán giả mỗi khi nhớ về chặng Bản Liền có bé Thư, bé Thắng. (Video: @cotdienchunchip)

Ngày đầu còn rụt rè và hay trốn sau rèm cửa, tiếp xúc lâu dần, Thắng đã trở thành "Mặt Trời bé con" trên lưng chú Nam. (Video: @sieungunuong)

Ngoài ra, Thắng luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới chú Bùi Công Nam. Từ câu nói "Cái này cho chú Nam, chú ăn đi cho khoẻ" tới bức thư chứa đựng tình cảm yêu quý dành cho các cô chú trong Gia Đình Haha đều khiến nhiều người "tan chảy". Khán giả đã được gặp lại Thư và Thắng tại buổi encore concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại TP.HCM vừa qua. Sắp tới, người xem sẽ lại tái ngộ 2 em bé đáng yêu trong tập đặc biệt của Gia Đình Haha.

Kết thúc chặng Bản Liền﻿, Thắng viết thư và nhờ mẹ gửi tới cô chú. (Ảnh: Threads: rhymastic)

Ở chặng Đắk Lắk, bé Vy trở thành điểm sáng dù xuất hiện ít. Cô bé thông minh, đáng yêu đốn tim khán giả với khoảnh khắc biết “khám em bé bia” trong bụng ông nội. Vy khiến cô chú và khán giả "trầm trồ" khi thuộc làu bài Bắc Bling và Khát Vọng Tuổi Trẻ khi mới 3 tuổi.

Video: @ngocanhh.ngnn

Video: @hizng260

Tường Vy được khán giả yêu mến nhờ đôi mắt to tròn, ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Một buổi chiều tối, Vy cùng bà qua nhà bác Xim. Cô bé ngoan ngoãn chơi ở một góc bàn trong lúc mọi người làm rượu cần, nấu cơm. Tóc Tiên chỉ lên trời hỏi Vy có thấy mặt trăng không, cô bé hồn nhiên nói: "Mẹ của em là mặt trăng ở trên trời đấy", khiến nữ ca sĩ nghẹn ngào, còn khán giả vừa cười đau bụng liền khóc được ngay.

Câu nói ngây ngô, nhẹ tênh của bé Vy làm trái tim nhiều người thắt lại và Tóc Tiên đã bật khóc. (Video: @meixin.86)

Một tài khoản trên Facebook bày tỏ: “Tối nay, mẹ em là ánh trăng. Ngày mai, mẹ em là ngọn gió. Ngày kia, mẹ em là áng mây. Ngày nữa, mẹ em là những nụ cười, những giọt nước mắt nuôi dưỡng cảm xúc của em. Ở những ngày trời bao la, mẹ em là tình yêu thương của ông bà nội, của bác Xim, của các cô chú trong Gia đình Haha. Sau này, mẹ em sẽ là bất cứ những điều lương thiện, kiến thức mà em học được, em yêu thương và bảo vệ. Mẹ em sẽ luôn ở bên cạnh em bé đó".