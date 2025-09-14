Gia Đình Haha: Các thành viên tham gia Lễ cúng mùa trước khi tạm biệt Tóc Tiên

Trong trang phục truyền thống, các thành viên của Gia Đình Haha được trải nghiệm cùng già làng chuẩn bị lễ vật cho Lễ cúng mùa: gọt cây nêu bằng con dao đặc trưng, nấu cơm dâng thần linh, nâng chén rượu cần theo nghi thức.

Sau khi buổi lễ kết thúc, cô Dung - mẹ anh Xim cũng tới góp vui với một bình rượu cần. Các thành viên lần lượt gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến già làng, thầy cúng và anh Xim. Ba Nam chia sẻ rằng anh là người gốc Đắk Lắk, đã từng nhiều lần tiếp xúc với đồng bào Ê Đê; nhưng khi tham gia hành trình này, anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều giá trị văn hoá của nơi mình sinh ra.

Dù có rào cản về ngôn ngữ, sự ấm áp và tình cảm của người dân trong buôn làng khiến tất cả đều cảm nhận rõ sự gắn kết. Xuyên suốt bữa ăn, không khí thêm phần sôi nổi khi mọi người cùng cô Dung, già làng và bà con đồng bào giao lưu văn nghệ, hòa mình vào tiếng cồng chiêng và những giai điệu đặc trưng của người M’nông.

Chiều nọ, cô Dung sang thăm nhà và hướng dẫn các thành viên trong Gia Đình Haha nấu rượu cần truyền thống. Từng công đoạn được cô hướng dẫn tỉ mỉ: rang trấu cho thơm đến khi trấu chuyển màu, để nguội rồi nhào chung với gạo đã nấu chín, sau đó trộn lại để ủ men.

Trong quá trình làm rượu, cô cũng chia sẻ thêm về đời sống của phụ nữ M’nông trong chế độ mẫu hệ: họ là trụ cột, là người có tiếng nói trong gia đình và xã hội, nhưng cũng gánh nhiều vất vả và trách nhiệm. Ở những dòng tộc có phụ nữ hiểu biết về chính sách xã hội và nhà nước, có kinh tế và am hiểu phong tục tập quán, họ thậm chí có thể trở thành già làng nữ và được cộng đồng kính trọng.

Hành trình của Gia Đình Haha vốn luôn gắn bó với nương rẫy, và ở chặng Tây Nguyên, cả nhóm lại cùng anh Xim ra đồng. Hoạt động trồng cây cũng khơi gợi lại hành trình từ những tập đầu.

Nếu ở Bản Liền, hành động ấy mang ý nghĩa hồi sinh và phủ xanh mảnh đất, thì tại Tây Nguyên, món quà này tượng trưng cho sự gắn kết. Ba Nam cũng gửi gắm lời chúc: “Khi cây ra quả, anh hãy nhớ đến bọn em nha”. Cả nhóm cùng nhau hẹn một ngày trở lại Đắk Lắk thăm Xim chiêm ngưỡng cây vú sữa Gia Đình Haha ngày đơm hoa, kết trái.

Bữa tối chia tay Tóc Tiên mở đầu với lời mời “sa piêng” - lời mời ăn cơm trong tiếng M’nông. Tóc Tiên chia sẻ điều cô ấn tượng khi tham gia hành trình chính là “chương trình không theo kịch bản”, mọi người đều vui vẻ, thoải mái và có cơ hội trải nghiệm những điều mới. Cô cũng nhắc lại kỷ niệm với các thành viên: từng hợp tác với Ba Nam để viết nhạc nhưng 3 năm chưa gặp mặt một lần nào, hay quen biết anh cả Thuận hơn 10 năm nhưng hiếm khi có dịp đồng hành chung.

Xim cũng bày tỏ khi nhận thông tin có 7 nghệ sĩ sẽ tới thăm nhà, anh từng lo ngại sẽ có khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, qua thời gian gắn bó, Xim nhận ra mọi người khác hẳn với hình dung ban đầu của anh. Các thành viên của Gia Đình Haha đều thân thiện, gần gũi và chân thành. Để rồi, trước khi chia tay Tóc Tiên, Xim gửi tặng cô chiếc mũ thêu họa tiết Tây Nguyên đặc trưng cùng một bình rượu cần đặc sản.