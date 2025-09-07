Gia Đình Haha: Dàn nghệ sĩ háo hức trải nghiệm phơi cà phê, cho voi ăn chuối

HHTO - “Gia Đình Haha” tập 13 tiếp nối hành trình tìm hiểu nếp sống M’nông, đưa người xem khám phá nhiều lát cắt của Tây Nguyên: Nơi cà phê được nâng niu như kho báu và con người chọn vượt ra khỏi vùng an toàn để tìm con đường "ổn định" của riêng mình.

Trong lần đầu tiên đến Tây Nguyên, Gia Đình Haha đã được gặp “chú voi” 43 tuổi nhà anh Tèo. Trong tập này, cả nhóm tiếp tục có cơ hội gặp gỡ “cô voi” H’tau - được gia đình ông Do Thị đặt tên với ý nghĩa “tảng đá lớn”. Xuyên suốt hành trình, các thành viên được chủ nhà kiêm “hướng dẫn viên” Xim giới thiệu thêm nhiều điều thú vị về loài voi.

Cả nhóm được tham gia “tour trải nghiệm thực tế” trong rừng: cho voi ăn chuối, nghe âm thanh voi “mukbang” dưa hấu và quan sát cách chúng sinh hoạt trong môi trường tự nhiên. Qua lời chia sẻ của ông Do Thị, H’Tau được ông coi như “con gái” của mình - luôn yêu thương, chăm sóc, dành trọn ba bữa trong ngày để lên rừng thăm nom.

Đến với Tây Nguyên, dàn cast được chia sẻ nhiều về việc bảo tồn voi ở Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, từng thành viên trong Gia Đình Haha có cơ hội tìm lại ký ức khi đứng giữa những luống cà phê chín đỏ. Ba Nam nhớ lại tuổi thơ từng đi mót cà phê để dành tiền mua snack, nay thoăn thoắt truyền lại bí kíp cho mọi người. Với Tư Tâm và (S)TRONG, câu chuyện về nghề được liên hệ từ sân khấu âm nhạc đến cánh đồng cà phê, từ ước mơ nghệ sĩ đến lao động thường nhật.

Sau khi thu hoạch, mọi người cùng nhau mang cà phê về phơi, giã, rang, rồi xẩy hạt.

Điểm nhấn của tập 13 là khoảnh khắc anh Xim, chủ nhà tại Đắk Lắk, mở lòng chia sẻ về hành trình sự nghiệp của mình. Anh kể về tuổi trẻ từng khiến cha mẹ buồn lòng vì sợ con trai đánh mất sự ổn định. Nhưng anh vẫn kiên quyết một mình lên Sa Pa, Đà Lạt theo đuổi ước mơ làm du lịch cộng đồng. Thời gian đầu, hành trình còn nhiều khó khăn, nhưng rồi từng bước, Xim kết hợp du lịch với trải nghiệm văn hoá bản địa để tạo dấu ấn riêng. Địa phương bắt đầu ghi nhận, khách du lịch tìm đến nhiều hơn, và cha mẹ anh, từ phản đối, đã ủng hộ và tự hào về anh.

Câu chuyện này đã chạm đến các thành viên Gia Đình Haha. Vốn là những người hoạt động nghệ thuật, họ cũng từng đối diện với những lựa chọn khó khăn: đi theo con đường an toàn hay chọn “lối riêng” để theo đuổi đam mê. Khoảnh khắc ấy, bữa cơm trưa trở thành sợi dây kết nối giữa những người dám bước ra khỏi vùng an toàn để đi con đường của riêng mình.