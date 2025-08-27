Gia Đình Haha - Chú thím Chín Cường và những người dân miền Tây "thương hoài"

HHTO - Chặng hành trình của "Gia Đình Haha" tại miền Tây khép lại, nhưng những người dân nơi đây đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng các nghệ sĩ và khán giả.

Tập 11 của Gia Đình Haha khép lại hành trình gần 10 ngày tại Giồng Trôm - Bến Tre (nay là Vĩnh Long). Một chuyến đi không dài nhưng đủ để lại trong lòng khán giả những dư âm khó quên về tình người miền Tây.

Hành trình ấy bắt đầu bằng chiếc ghe nhỏ của cô/ chị Đẹp - người phụ nữ địa phương mộc mạc, chân tình đưa Gia Đình Haha. Và cũng chính cô lại dẫn lối dàn cast vào gian bếp để cùng nhau đổ bánh xèo làm bữa tiệc chia tay.

Sự khởi đầu và kết thúc ấy như một lời chào ấm áp, trọn vẹn từ mảnh đất nghĩa tình. Dù xuất hiện ít, nhưng anh Linh, chị em cô Nhiều - Kiểu, chú Sáu... cũng gây ấn tượng với vẻ đôn hậu, chất phác, thật thà.

Bữa tối ấm cúng trước ngày chia tay tại nhà cô Đẹp - người đầu tiên đưa các nghệ sĩ khám phá miền Tây. Ảnh: BTC.

Nhưng người để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả là gia đình chú thím Chín Cường - nơi các thành viên Gia Đình Haha đã sinh hoạt, lao động và gắn bó. Quan sát bằng đôi mắt yêu thương, "anh cả Thuận" Jun Phạm gọi chú Chín và thím Chín là "hình ảnh tiêu biểu" của người nông dân miền Tây.

Chú Chín là người nuôi ong cần mẫn, hiền hậu với dáng người lom khom. Ở tuổi xế chiều, chú vẫn ngày ngày tay không, đầu trần chăm sóc đàn ong. Mỗi lần được hỏi, ánh mắt chú sáng lên tựa người cha đang khoe về những "đứa con" thông minh. Dù ít nói nhưng chú luôn ân cần hỏi han, chỉ bảo dàn cast từng việc nhỏ từ lấy mật ong, cắt cỏ cho dê... "Hơi thở của chú trầm đều, hòa vào nhịp ong bay lượn như bản giao hưởng ngọt ngào, mà chú Chín là người nhạc trưởng lặng lẽ", Jun Phạm viết.

Chú Chín Cường như hình ảnh người cha luôn "làm nhiều hơn nói", âm thầm quan tâm các thành viên. Ảnh: BTC.

Nếu chú Chín là "người giữ ong" thì thím Chín là "người giữ bếp" với nụ cười hiền hậu "như luôn mang theo một giỏ chuyện cười". Khán giả cảm động khi Jun Phạm chỉ vu vơ khen bánh chuối ngon, nhưng thím Chín nhớ mãi, tranh thủ làm ngay mẻ bánh nóng để mọi người trở về kịp ăn sau buổi bắt ngao. Thím sẵn sàng chiều lòng tất cả "order của những vị khách lạ".

Trước ngày chia tay, thím Chín chia sẻ đã viết ra giấy tên từng thành viên kèm ấn tượng trong lòng thím: Jun Phạm bị ong chích, Ái Phương đứt tay, Thanh Duy đau bụng… Như "anh cả Thuận" viết trên trang cá nhân: "Với thím, cái tình miền Tây hiền hòa mà hào sảng, thương ai là thương hết lòng, tiếp đãi ai cũng như người thân ruột thịt".

"Anh cả" cũng không giấu được xúc động khi nói về tình cảm con người miền Tây: "Thay vì nói yêu, họ thường nói thương, nói cưng, nói xót - thứ thương đứt ruột, cưng hết lòng, xót đến tận gan". Còn Thanh Duy nghẹn ngào ví nơi đây như mái nhà, nơi anh được nhỏ lại, được yêu thương và che chở như con cái trong gia đình.

Các thành viên hẳn sẽ rất nhớ món bánh chuối, nước ca cao dầm, xôi thịt kho... đong đầy tình thương của thím Chín. Ảnh: Jun Phạm.

Có lẽ, hành trình này không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn là lời nhắc nhở về ý nghĩa của tình thân. Dù đi đến đâu, những người con của Gia Đình Haha sẽ mãi mang theo một phần trái tim mình gửi lại miền Tây, nơi họ đã được là chính mình và được sống trong tình thương như ruột thịt.