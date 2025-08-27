Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Gia Đình Haha - Chú thím Chín Cường và những người dân miền Tây "thương hoài"

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chặng hành trình của "Gia Đình Haha" tại miền Tây khép lại, nhưng những người dân nơi đây đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng các nghệ sĩ và khán giả.

Tập 11 của Gia Đình Haha khép lại hành trình gần 10 ngày tại Giồng Trôm - Bến Tre (nay là Vĩnh Long). Một chuyến đi không dài nhưng đủ để lại trong lòng khán giả những dư âm khó quên về tình người miền Tây.

7-di-nghe-o-mien-tay.jpg

Hành trình ấy bắt đầu bằng chiếc ghe nhỏ của cô/ chị Đẹp - người phụ nữ địa phương mộc mạc, chân tình đưa Gia Đình Haha. Và cũng chính cô lại dẫn lối dàn cast vào gian bếp để cùng nhau đổ bánh xèo làm bữa tiệc chia tay.

Sự khởi đầu và kết thúc ấy như một lời chào ấm áp, trọn vẹn từ mảnh đất nghĩa tình. Dù xuất hiện ít, nhưng anh Linh, chị em cô Nhiều - Kiểu, chú Sáu... cũng gây ấn tượng với vẻ đôn hậu, chất phác, thật thà.

bia-hht.png
Bữa tối ấm cúng trước ngày chia tay tại nhà cô Đẹp - người đầu tiên đưa các nghệ sĩ khám phá miền Tây. Ảnh: BTC.

Nhưng người để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả là gia đình chú thím Chín Cường - nơi các thành viên Gia Đình Haha đã sinh hoạt, lao động và gắn bó. Quan sát bằng đôi mắt yêu thương, "anh cả Thuận" Jun Phạm gọi chú Chín và thím Chín là "hình ảnh tiêu biểu" của người nông dân miền Tây.

Chú Chín là người nuôi ong cần mẫn, hiền hậu với dáng người lom khom. Ở tuổi xế chiều, chú vẫn ngày ngày tay không, đầu trần chăm sóc đàn ong. Mỗi lần được hỏi, ánh mắt chú sáng lên tựa người cha đang khoe về những "đứa con" thông minh. Dù ít nói nhưng chú luôn ân cần hỏi han, chỉ bảo dàn cast từng việc nhỏ từ lấy mật ong, cắt cỏ cho dê... "Hơi thở của chú trầm đều, hòa vào nhịp ong bay lượn như bản giao hưởng ngọt ngào, mà chú Chín là người nhạc trưởng lặng lẽ", Jun Phạm viết.

530508636-122150500418757427-8420471895557817253-n.jpg
Chú Chín Cường như hình ảnh người cha luôn "làm nhiều hơn nói", âm thầm quan tâm các thành viên. Ảnh: BTC.

Nếu chú Chín là "người giữ ong" thì thím Chín là "người giữ bếp" với nụ cười hiền hậu "như luôn mang theo một giỏ chuyện cười". Khán giả cảm động khi Jun Phạm chỉ vu vơ khen bánh chuối ngon, nhưng thím Chín nhớ mãi, tranh thủ làm ngay mẻ bánh nóng để mọi người trở về kịp ăn sau buổi bắt ngao. Thím sẵn sàng chiều lòng tất cả "order của những vị khách lạ".

Trước ngày chia tay, thím Chín chia sẻ đã viết ra giấy tên từng thành viên kèm ấn tượng trong lòng thím: Jun Phạm bị ong chích, Ái Phương đứt tay, Thanh Duy đau bụng… Như "anh cả Thuận" viết trên trang cá nhân: "Với thím, cái tình miền Tây hiền hòa mà hào sảng, thương ai là thương hết lòng, tiếp đãi ai cũng như người thân ruột thịt".

"Anh cả" cũng không giấu được xúc động khi nói về tình cảm con người miền Tây: "Thay vì nói yêu, họ thường nói thương, nói cưng, nói xót - thứ thương đứt ruột, cưng hết lòng, xót đến tận gan". Còn Thanh Duy nghẹn ngào ví nơi đây như mái nhà, nơi anh được nhỏ lại, được yêu thương và che chở như con cái trong gia đình.

529939559-3184555251713279-7480041956911826034-n.jpg
530945905-3188024881366316-6085150592068052030-n.jpg
Các thành viên hẳn sẽ rất nhớ món bánh chuối, nước ca cao dầm, xôi thịt kho... đong đầy tình thương của thím Chín. Ảnh: Jun Phạm.

Có lẽ, hành trình này không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn là lời nhắc nhở về ý nghĩa của tình thân. Dù đi đến đâu, những người con của Gia Đình Haha sẽ mãi mang theo một phần trái tim mình gửi lại miền Tây, nơi họ đã được là chính mình và được sống trong tình thương như ruột thịt.

Những chia sẻ xúc động của chú thím khiến nhiều khán giả không kìm được nước mắt. Nguồn: @quynhh_nhunn
535069587-2515819325457367-813526732875826497-n.jpg
Vân Anh
#gia đình haha #gia đình haha miền tây #gia đình haha bến tre #gia đình haha tập 11 #gia đình haha jun phạm #gia đình haha thanh duy

Xem thêm

Cùng chuyên mục