Gia Đình Haha: Tóc Tiên, (S)TRONG khám phá một Tây Nguyên tuyệt đối điện ảnh

Ngôi nhà mới của Gia đình Haha là một ngôi nhà sàn truyền thống rộng rãi, khang trang, tựa lưng vào đồi xanh, mặt hướng ra dòng suối. Chính thức bước vào hành trình tại Tây Nguyên, cả nhóm được giao nhiệm vụ hái bơ và chanh. Dưới cái nắng gắt, từng thành viên lấm lem bùn đất, ai nấy đều xắn tay áo hăng hái cấy đất để trồng bắp. Mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng, tạo nên nhịp lao động dẻo dai và hào sảng đúng tinh thần của người dân Tây Nguyên.

Một trong những “đặc sản” của Gia đình Haha ở mọi hành trình chính là âm nhạc. Khi (S)TRONG và Tóc Tiên cao hứng cất lên tiếng hát, cùng nhau nhảy điệu “cha cha cha” giữa ruộng bắp, giai điệu vui tươi xen lẫn tiếng cười đã biến cánh đồng trở nên sống động, đúng với tinh thần "làm nông” của Gia Đình Haha.

Trong chuyến thăm của bố mẹ anh Xim, không khí ấm cúng và lòng hiếu khách của người Tây Nguyên lan tỏa. Nơi đây có truyền thống là nhà nào có khách đến thăm thì mọi người cũng sẽ đều qua chào hỏi. Đây cũng là tinh thần hiếu khách khoáng đạt của người dân Tây Nguyên.

Giữa khung cảnh đại ngàn, những người con xa xứ là Bùi Công Nam và (S)TRONG cùng nhau chia sẻ ký ức tuổi thơ, tình yêu với âm nhạc và những câu chuyện về gia đình. Bùi Công Nam nhớ lại khoảng thời gian hát ở quán cà phê, tiệc cưới, từng bước học hỏi từ đàn anh đi trước. Còn (S)TRONG thổ lộ về tình yêu gia đình sâu sắc. “Cái Việt Nam nhất trong anh chính là tình cảm gia đình. Anh yêu gia đình lắm. Gia đình luôn ủng hộ và hỗ trợ mọi việc anh làm”.

Bữa cơm tối của gia đình người M'nông diễn ra trong không khí đầm ấm, với những món ăn truyền thống như canh vếch bò và rượu cần. Quây quần bên bữa cơm tối, anh Xim cũng chia sẻ với dàn cast về những con voi nhà đang được người dân nuôi ở đây - loài linh vật gắn bó mật thiết với mảnh đất Tây Nguyên. Thực tế, ở Đắk Lắk chỉ còn khoảng 33 con voi nhà, riêng tại buôn nơi anh Xim sinh sống chỉ vỏn vẹn có 9 con. Mỗi cá thể voi đều được yêu thương, chăm sóc như báu vật.

Xuyên suốt hành trình, anh Xim đã giới thiệu với Gia đình Haha những “tri thức dân gian” quý báu mà anh được truyền lại từ thế hệ trước. Từ cách người dân sử dụng phân voi phơi khô làm phân bón, cho đến việc tận dụng lá cây rừng để chữa đau bụng hay đắp lên vết thương.

Trước đây, voi thường xuất hiện trong các lễ hội diễu hành, chở khách đi tham quan hoặc biểu diễn. Còn hiện tại, mục tiêu là trả voi về lại với rừng, để du khách chỉ quan sát chúng trong môi trường tự nhiên. Đây không chỉ là một cách tiếp cận du lịch văn minh hơn mà còn là nỗ lực để bảo vệ voi, khôi phục quần thể đang ngày một thu hẹp. Những chia sẻ ấy khiến mọi người thêm cảm phục và thấy mình có trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ di sản văn hoá và thiên nhiên quý giá của Tây Nguyên.