Gia Đình Haha: Ái Phương hợp cạ "anh ba Nam", Thanh Duy "tiểu phẩm" cùng "tư Tâm"

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chặng miền Tây của "Gia Đình Haha" khép lại với nhiều tiếng cười nhưng cũng đong đầy nước mắt. Hai khách mời duyên dáng Ái Phương và Thanh Duy đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Ở tập 11 Gia Đình Haha, hành trình tại Giồng Trôm - Bến Tre (Vĩnh Long ngày nay) đã khép lại với nhiều cảm xúc. Chỉ với bốn tập, tình người mộc mạc, nồng hậu miền sông nước đã kịp chạm đến trái tim khán giả. Thành công của chặng miền Tây còn được cộng hưởng nhờ sự góp mặt "đúng người đúng thời điểm" của hai khách mời Thanh Duy và Ái Phương.

538274761-122152768862757427-7085578309266699297-n.jpg
Hai khách mời chặng miền Tây được netizen yêu mến bởi sự duyên dáng. Ảnh: BTC.

Thanh Duy xuất hiện ngay sau bữa cơm đầu tiên của dàn cast tại nhà chú thím Chín Cường - nơi các nghệ sĩ sinh hoạt và lao động. Là người con gốc miền Tây, anh được nhận xét là "đo ni đóng giày" cho chặng này. Không chỉ xông xáo trong các công việc nhà nông từ dọn mương, lấy mật ong, cào nghêu…, nam ca sĩ còn mang đến không khí rộn ràng với vai trò "cây văn nghệ".

Những khoảnh khắc đáng yêu giữa cặp anh em Thanh Duy - Thanh Tâm cũng khiến khán giả "lụi tim". Thanh Duy và "tư Tâm" thường cùng nhau phụ trách những công việc nhặt rau, rửa bát. Đây cũng là nơi cho ra đời câu hát "Em tên là, em tên là Tây Thi" hay tiểu phẩm "phận con ghẻ" khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Dù mới quen nhau ở Gia Đình Haha, hai anh em đã khiến khán giả thích thú vì độ "ăn ý" khi "tiểu phẩm". Nguồn: BTC.

Thanh Duy cũng chia sẻ, anh đặc biệt tận hưởng chuyến đi này. Trước lúc chia tay, anh bày tỏ lòng biết ơn khi được gặp gỡ chú Chín Cường và thím Út Tiếu - những người khiến anh nhớ về cha mẹ. Ca sĩ 8X xúc động nói mình như được trở về tuổi thơ, được nhỏ bé lại và sống trong tình yêu thương.

Giọng ca Tinh Tú Cầu cảm thấy biết ơn vì hành trình này. Nguồn: BTC.

"Chị đẹp" Ái Phương dù xuất hiện sau nhưng đã nhanh chóng "hòa tan". Khán giả ví cô như người chị dịu dàng, luôn sẵn lòng phụ "anh cả Thuận" chăm đàn em. Nữ ca sĩ "lăn xả" với mọi công việc từ cho dê ăn, chặt củ hủ dừa đến cào nghêu. Ngay cả khi bị thương, cô vẫn kiên trì hoàn thành công việc.

Ái Phương còn để lại nhiều khoảnh khắc đáng yêu cùng Bùi Công Nam. Hay trêu đùa nhau là thế, nhưng khi Ái Phương bị đứt tay, "anh ba Nam" cũng là người đầu tiên lo lắng chạy đến và sát trùng vết thương cho giọng ca Đến Giờ Cơm.

535024024-122151435572757427-2585427930556432282-n.jpg
Cặp chị em "Iphone - Conan" khiến khán giả yêu mến bởi "size gap" (chênh lệch ngoại hình) dễ thương. Ảnh: BTC.

Trong bữa cơm chia tay, Ái Phương trải lòng đã lâu chưa có chuyến đi dài ngày nào như vậy. Cô bất ngờ vì hành trình cùng Gia Đình Haha tuy khác tưởng tượng nhưng lại vượt xa mong đợi, mang đến nhiều điều tích cực, nuôi dưỡng tâm hồn mình. Khép lại chuyến đi, nữ ca sĩ cất lên ca khúc tự sáng tác, gửi gắm tình cảm chân thành: "Tình yêu ở đây tôi xin nhận lấy và gửi lại một trái tim ở đây, ở miền Tây này".

535069587-2515819325457367-813526732875826497-n.jpg
Vân Anh
