"Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?" tập cuối: Trung Ruồi khen con gái Neko Lê hiểu chuyện

Tập 15 - tập cuối Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? đưa các bố con đi thư giãn, "ở sướng" tại một khu vui chơi tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tại đây, mọi người cùng trải qua các cung bậc cảm xúc vui, sợ, hạnh phúc với loạt trò chơi như khám phá "xứ sở thần tiên", thực hiện thử thách "hỏi nhanh - đáp nhanh", tìm ngọc, đi tàu lượn siêu tốc, xem phim... Khép lại chuyến đi dài, đặt chân đến nhiều vùng đất, thử qua công việc làm ruộng, làm ngư dân, nuôi bò sữa, làm nương, học nghề truyền thống... các bố con có dịp ngồi nhìn lại hành trình đáng nhớ.

Nói về điều bất ngờ nhất về con gái - bé Dứa, Trung Ruồi kể lại một kỷ niệm khiến anh vừa thương vừa tự hào khi con chỉ mới 5 tuổi đã biết tự lập, biết nghĩ cho người khác.

"Nếu mà nói điều mới nhất mà bố học được về Dứa thì chính là ngay ở cái chặng cuối này. Hôm trước, Dứa bị không biết trúng thực hay trúng gió, rất mệt. Con đã hai lần phải lặng lẽ trốn ê-kíp để đi ngủ - một lần ở nhà ga và một lần ở quán ăn trưa trong khách sạn. Dứa không nói với ai là mình mệt, con chỉ tìm một cái ghế để nằm. Thực ra lúc đó con mệt lắm, nhưng con không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người. Thậm chí, khi bố nhờ con quay phim cho bố, mặc dù rất mệt, con vẫn cố gắng cầm máy quay cho bố, quay xong rồi trả lại và bảo: "Bố ơi, con quay xong cho bố rồi". Sau đó con mới đi tìm chỗ ngủ thiếp đi. Về sau con còn nôn nữa. Bố nhận ra, mới chỉ 5 tuổi thôi mà con đã biết tự lập, biết nghĩ cho người khác như vậy rồi" - Trung Ruồi chia sẻ.

Với diễn viên Duy Hưng, hành trình này là bước ngoặt của bé Bean: "Ở nhà Bean rụt rè, nhút nhát bao nhiêu thì sau chương trình lại dũng cảm tự lập bấy nhiêu. Mình không nghĩ là có những lúc con có thể đứng ra giúp bố, tự một mình đi tìm đường hay làm những việc mà trước giờ con chưa bao giờ trải qua. Bởi vì trước đó Bean chưa từng đi xa, chưa từng đi một mình như thế, biết rằng trong chương trình Bố Ơii có ê-kíp bên cạnh, thế nhưng con làm được như vậy là rất bất ngờ, và bố rất hoan nghênh".

Bố Thái Hòa chia sẻ rằng chương trình đã cho anh một góc nhìn khác về con trai Minh Khôi: "Đi cùng con, mình khá bất ngờ. Ở nhà Minh Khôi hoạt ngôn, còn ở chương trình thì ban đầu lại ít nói. Nhưng sau quen rồi, con trở lại đúng với con người của mình. Điều mới mẻ nhất là bình thường ở nhà, Khôi ít khi hỏi về người khác. Có gì cần thì con sẽ hỏi trực tiếp. Thế nhưng ở chương trình, có những lúc con ngại, không nói ra với bạn mà về tối lại ra hỏi bố: "Bố ơi, không biết em MinHee thế nào rồi nhỉ? Bố ơi, em Dứa có đỡ hơn chưa?"... Mình thấy con học được cách yêu thương và biết chia sẻ hơn".

Riêng bố Hoàng Trung, khi được hỏi về khoảnh khắc thương con gái MinHee nhất thì anh nhớ lại trải nghiệm ở chặng Nghệ An: "Lúc đó bố phải đi cấy ngoài đồng, MinHee mang cơm ra. Hôm ấy phải lội xuống bùn. Con cũng vì thương và lo cho bố mà đã khóc rất nhiều. Nhìn con khóc, bố thương lắm, chỉ muốn ôm con, nhưng tay bố lúc ấy đang đầy bùn, không thể làm được gì cả".

Trong khi đó, bé Audi khiến nhiều khán giả rơi nước mắt với lời chia sẻ "hiểu chuyện đến đau lòng": "Con chưa bao giờ đi chơi chỉ có hai ba con thôi, vì con sợ em buồn. Đây là lần đầu tiên con đi riêng với ba mà không có em. Con vẫn nhớ em, nhưng lần này chỉ có con với ba. Con chỉ quan tâm đến sức khỏe của ba và gia đình. Hồi nhỏ con được chăm sóc từ ăn, ngủ, học… nên bây giờ con biết ơn. Con chúc ba luôn mạnh khỏe, không bị mệt hay bệnh gì, và dành nhiều thời gian chơi với con".

Nghe con gái trải lòng, Neko Lê xúc động: "Audi vốn tự lập, ngoan ngoãn, phát triển hơn nhiều bạn cùng lứa. Với tôi, không cần thay đổi gì cả vì con đã quá tốt rồi". Trung Ruồi cũng dành lời khen cho chị cả Audi về độ chín chắn, hiểu chuyện: "Trong chương trình, mình thương nhất chính là Audi".