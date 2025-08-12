Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế tập 13: Trung Ruồi - Duy Hưng té ao, bị Neko Lê "khịa"

HHTO - Tập 13 "Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế" khép lại hành trình tại Nghệ An, các bố con có một ngày tràn ngập tiếng cười và nhiều kỷ niệm khó quên cùng bà con và các bạn nhỏ ở bản Hoa Tiến.

Các nhóc tì làm nghề truyền thống

Hành trình Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? chặng bản Hoa Tiến, Nghệ An đã đến hồi kết. Trong ngày cuối cùng tại đây, các nhóc tì được hòa mình vào công việc nuôi tằm và dệt vải. Ở nhiệm vụ cho tằm ăn, khán giả bất ngờ trước độ dạn dĩ của bé Dứa, cô bé không ngần ngại để tằm bò lên tay, tỏ vẻ thích thú: "Ôi nhiều tằm chưa nè". Tương tự, bé Cati hào hứng khi tiếp xúc với những chú tằm trắng mũm mĩm. Về phần Audi và MinHee, thoạt đầu cả hai tỏ ra e dè nhưng nhanh chóng kết thân với tằm.

Trong khi đó, bé Bean lại kiên quyết bật chế độ "xanh lá" những chú tằm, mặc cho các bạn nữ ra sức "thị phạm". Mãi cho đến khi bố Duy Hưng xuất hiện và động viên: "Con tằm không làm gì con đâu, nó chỉ ăn lá thôi" thì Bean mới dần thả lỏng, bắt đầu tiếp xúc với tằm.

Bên cạnh đó, các con còn được tự tay nhuộm một chiếc khăn "độc bản" bằng nguyên liệu tự nhiên dành tặng các bố. Mỗi bé tự chọn màu yêu thích: Dứa mê tông màu vàng và hồng, Audi muốn pha hai màu, còn MinHee thì say sưa với sắc màu "giống kẹo mút". Sau đó, các con được tham gia lớp học mầm non ngay tại bản, cùng cô giáo và các bạn học tiếng Thái.

Trung Ruồi, Duy Hưng tái hiện tuổi thơ

Nếu như dàn nhóc tì được làm các công việc truyền thống của người dân thì các bố lại có khoảng thời gian "trở về tuổi thơ", cùng nhau rong ruổi khắp xóm hái trái cây.

Đáng chú ý, một tình huống "dở khóc dở cười" xảy ra khiến khán giả chỉ biết bật cười. Khi Trung Ruồi đang với tay hái chùm nhãn gần bờ ao, Duy Hưng xuất hiện, hăm hở ôm đồng đội từ phía sau: "Từ từ để tôi giúp một tay nào" nhưng anh bất ngờ trượt chân, kéo luôn Trung Ruồi rơi xuống ao. Cú ngã "trời giáng" khiến Trung Ruồi "khó chịu vô cùng": "Anh ra đây làm gì?". Còn bố Neko Lê đứng từ phía nhà sàn nhìn xuống, "cà khịa": "Cái ao này hôi lắm á, mà nhãn này có ăn được đâu mà hái vậy, nhãn nhỏ xíu à".

Sau cuộc dạo chơi, các bố cùng lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ tạo một kỷ niệm cùng bà con. Bố Duy Hưng và Neko Lê chịu trách nhiệm lên thành phố mua quà, gồm đồ chơi, gấu bông và sách truyện dành tặng các bạn nhỏ trong bản và một chiếc ví tặng cô giáo. Ở nhà, hai bố Trung Ruồi và Hoàng Trung chuẩn bị nấu món súp lươn - đặc sản Nghệ An theo công thức và nguyên liệu đã chuẩn bị từ sớm.

Buổi chiều, tại nhà cộng đồng bản Hoa Tiến mọi người cùng tổ chức trò chơi "leng keng vàng", giải mã tiếng Nghệ An và đoán tên các loài vật. Sau đó, những bát súp lươn nóng hổi được dọn ra mời bà con, những món quà cũng trao tận tay, khép lại một chặng đường đầy yêu thương với nhiều kỷ niệm khó quên.