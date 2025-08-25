Hương Giang "hai mặt một lời" với Duy Khánh ở hậu trường show vì màn giả giọng

HHTO - Trong ngày hội ngộ tại Sao Nhập Ngũ 2025, Hoa hậu Hương Giang và Duy Khánh khiến khán giả cười ná thở với màn "tiểu phẩm" tìm ra chủ nhân của câu nói "ôi thôi chết".

Đầu tháng 8, series Xin Việc - do "sếp" An Trương sản xuất lên sóng - có sự tham gia của khách mời Duy Khánh, để lại loạt tình huống hài hước "khó đỡ" khi nam diễn viên trổ tài giả giọng. Quán quân Gương Mặt Thân Quen 2018 khiến An Trương ôm mặt cười với những câu thoại đậm chất Hương Giang như "ôi thôi chết", cover Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh, "báo cáo đồng chí"... Sau đó, Duy Khánh trở lại giọng thật, gửi lời xin lỗi Hương Giang để khép lại "tiểu phẩm" nhưng vẫn đổi tông một lần nữa "Em xin lỗi chị Hương Giang nhé".

Màn giả giọng Hương Giang "gây bão" mạng xã hội của Duy Khánh. Nguồn clip: An Trương

Sau đó, Hương Giang đã nhanh chóng đăng đàn "nhắc nhở" đàn em. Đến mới đây, Duy Khánh và Hương Giang vừa gặp nhau ở hậu trường Sao Nhập Ngũ 2025, gây sốt mạng xã hội với đoạn clip "hai mặt một lời". Dù cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh câu nói "ôi thôi chết" và màn bắt bẻ "ai là Tôn Hành Giả - Giả Hành Tôn", giọng nói của Duy Khánh và Hương Giang khiến người xem khó có thể phân biệt nếu "tắt hình".

Nguồn clip: @huonggiangofficial

Hương Giang thích thú chia sẻ trên trang cá nhân: "Định trốn đi đâu. Bắt được rồi nhé ôi thôi chết". - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi tham gia chương trình Chọn Ai Đây vào năm 2022, Duy Khánh cũng từng thể hiện biệt tài cosplay Hương Giang, từ quãng giọng đến thần thái, điệu bộ: "Ôi thôi chết, game on, game on let's go, game on baby, game on".

Nguồn clip: @dongtaypromotionofficial

Không chỉ Duy Khánh, chất giọng mỏng, cao của Hương Giang cũng nhiều lần được đồng nghiệp "mượn" để cover các bài hát và khán giả vẫn luôn trong trạng thái bất ngờ, không thể phân biệt giọng của chính chủ và giọng giả danh.

Hương Giang từng gật gù thừa nhận "ai giả giọng mình cũng giống là răng" sau khi "giám đốc truyền thông" JSOL hát lại ca khúc Hót Hòn Họt của cô. Trong khi đó, netizen cứ ngỡ JSOL đang "hát nhép", còn JSOL thì "mảng miếng" cùng đàn chị: "Em không hề giả giọng. I am Chen Ni Phơ! (biệt danh của Hương Giang)".

Nguồn clip: @huonggiangofficial

Hay vào năm 2019, Cris Phan thực hiện MV Parody Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy với màn hóa thân thành Hương Giang khiến khán giả phấn khích: "Mong chị Hương Giang có thể xem clip này".