"Nỗi Đau Giữa Hòa Bình" của Hòa Minzy lọt Top 1 MV ra mắt ấn tượng nhất thế giới

HHTO - Tính đến sáng 26/8, MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình của Hòa Minzy chính thức cán mốc 4 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube, nằm trong Top 1 MV ra mắt ấn tượng nhất thế giới.

Sau thành công của MV Bắc Bling ra mắt vào đầu tháng 3/2025, Hòa Minzy tiếp tục ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp với MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy hạnh phúc chia sẻ: "Ý là nói sao cái cảm xúc bây giờ ạ mọi người ơi, một năm có 2 cái MV ra mắt đều lọt Top MV ra mắt ấn tượng nhất thế giới".

Theo số liệu thống kê từ bảng xếp hạng YouTube Chart (BXH chính thức của YouTube), MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình "bỏ túi" các thành tích: MV đạt Top 1 Music Video Ra Mắt Ấn Tượng Nhất Thế Giới trong ngày 23/8; Top 21 Music Video Thịnh Hành Nhất Thế Giới trong ngày 23/8. Tại YouTube Việt Nam theo trang KWORB, ca khúc giành Top 1 YouTube Vietnam Daily Chart ngày 23/8, Top 1 YouTube Trending, Top 1 Music Video Trending. Sau bốn ngày phát hành, MV thu về hơn 4 triệu "mắt xem".

Ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình thuộc chủ đề cách mạng, ca ngợi sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hy sinh nơi chiến trường, do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Đây cũng là ca khúc chủ đề trong phim điện ảnh Mưa Đỏ - tái hiện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm của quân ta ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình do đạo diễn Nhu Đặng thực hiện, lấy bối cảnh ở Nghĩa trang Trường Sơn - Quảng Trị và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), có một số phân cảnh được trích từ phim Mưa Đỏ. Trong đó, Hòa Minzy đóng vai nữ chính, diễn viên Phương Nam (nhân vật Tạ - Mưa Đỏ) vào vai chồng cô - một người lính tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Ca khúc mang đến câu chuyện theo góc nhìn của một người mẹ, người vợ có con trai, có chồng lên đường tham gia nhập ngũ, bảo vệ quê hương. Cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm khi trong ngày hòa bình, trong niềm vui của dân tộc, người mẹ, người vợ ấy lại không thể gặp lại được anh. Anh đã mãi mãi "ngủ" lại nơi chiến trường, để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân. Câu hát "Người mẹ ấy tìm con giữa tiếng reo dân tộc/ Người vợ ấy tìm chồng giữa đám đông/ Hòa bình đến rồi sao anh vẫn chưa trở về/ Giữa tiếng cười mẹ rơi nước mắt" trở thành nút thắt gây xúc động mạnh.

Bên cạnh đó, đồng hành cùng phim Mưa Đỏ còn có ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn do ca/nhạc sĩ Nguyễn Hùng sáng tác, tri ân những con người bất khuất, những chiến sĩ kiên trung viết nên trang sử hào hùng của dân tộc. Đặc biệt, Nguyễn Hùng cũng là diễn viên góp mặt trong phim, do đó, bài hát dễ dàng chạm cảm xúc qua những câu từ mộc mạc của người lính trẻ nơi chiến trường gửi đến mẹ hiền, người yêu; thể hiện khát vọng hòa bình.

Ngay khi nam ca sĩ trình diễn trực tiếp tại buổi ra mắt phim, những giai điệu "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng" đã chiếm sóng mạng xã hội. MV lyric phát hành ngày 27/7 đến nay thu về hơn 7 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube, đạt Top 1 Daily Viral Songs trên nền tảng âm nhạc Spotify.