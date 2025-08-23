Masew bắt tay Hòa Minzy - Tuấn Cry, DTAP kết nối thế hệ trong album đầu tay

HHTO - Producer Masew vừa tung album đầu tay sau 10 năm làm nghề, tiếp tục kết hợp cùng Hòa Minzy - Tuấn Cry sau thành công của ca khúc "Bắc Bling". Trong khi đó, album của DTAP có sự góp mặt của 25 nghệ sĩ nhiều thế hệ.

Dạo gần đây, nhiều producer/nhạc sĩ đang dần "thoát vòng", không chỉ đứng sau thành công của các nghệ sĩ mà quyết định "một mình một thuyền", lần lượt cho ra mắt album đầu tay với chất lượng cực kỳ ổn áp.

Masew - Album Xưa

Tối 21/8, Masew gây bất ngờ khi cho ra mắt album Xưa, gồm 8 ca khúc mang màu sắc cá nhân quen thuộc - đậm chất liệu dân gian. Các bản phối bắt tai, cuốn hút được Masew kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhiều loại nhạc cụ dân tộc như sáo trúc, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tranh, đàn bầu,...

Mỗi bài hát, nam producer thể hiện một khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, lấy cảm hứng từ văn học Việt Nam và các tích truyện Á Đông quen thuộc: Lên Voi Xuống Chó (ft. Lor - Hà Myo); Nghiêng Nước Nghiêng Thành (ft. Hà Myo); Cưới Vợ Trả Góp (ft. 24k Right); Mời Trầu; Cưỡi Ngựa Về Trời; Kiều (Nỗi Thương Mình) - Lạy Cô Về Chầu (ft. Trần Mạnh Cường).

Đặc biệt, sau thành công của Bắc Bling, Masew tiếp tục bắt tay cùng Hòa Minzy và Tuấn Cry trong ca khúc Ngưu Lang Chức Nữ. Sau gần 1 ngày phát hành, sản phẩm hiện nhận về phản hồi tích cực, thỏa mãn khán giả - khi bản demo đã viral TikTok trước đó.

"Phù thủy âm nhạc" Masew cho biết đây là sản phẩm anh ấp ủ trong hơn 4 năm, ra mắt đánh dấu hành trình gần 10 năm làm nhạc. "Với mong muốn kể chuyện quê hương, đưa tinh thần dân tộc vào âm nhạc, từ khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật đến nay mình may mắn được mọi người ủng hộ, yêu mến" - nam nhạc sĩ chia sẻ.

DTAP - Album Made In Vietnam

Sau 6 năm tìm hiểu và khám phá những giá trị truyền thống Việt Nam, DTAP chính thức cho ra mắt album đầu tay với 16 ca khúc - mỗi ca khúc thể hiện một lát cắt về Việt Nam. Thông qua hành trình này, khán giả sẽ bắt gặp một Việt Nam đa diện: Từ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những trang sử hào hùng cho đến nhịp sống hiện đại sôi động, hòa quyện trong tinh thần bất khuất, nhân văn và giàu lòng tự hào dân tộc.

Bên cạnh đó, theo DTAP, Made In Vietnam còn được xây dựng thành 3 chương liền mạch, mang tính biểu tượng, tạo thành một hành trình cảm xúc xuyên suốt: Xin Chào Việt Nam - Chiến Binh Tre - Con Rồng Thức Giấc. Khép lại hành trình âm nhạc là ca khúc The Letter From Vietnam, như một bức thư gửi gắm thông điệp về một Việt Nam phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc và giàu tình người.

"Tiếng vang lớn" cùng "cơn mưa lời khen" dành cho album Made In Vietnam bên cạnh nằm ở chất lượng âm nhạc còn có sự góp của 25 giọng ca qua nhiều thế hệ. Đầu tiên là những ca sĩ gạo cội như NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, NSND Thanh Thúy, Diva Hồng Nhung; loạt nghệ sĩ hàng đầu hiện nay như Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Đen, Tóc Tiên, Isaac, Suboi, Karik, Trúc Nhân… cùng sự tiếp nối từ thế hệ trẻ gồm Orange, Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Muộii, Pháo và cả nhóc tì Gen Alpha - bé Winnie (con gái Đông Nhi).

2pillz - Album PILLZCASSO

Đầu tháng 7, producer Gen Z 2pillz chính thức phát hành album phòng thu đầu tay mang tên PILLZCASSO. Chia sẻ về nguồn cảm hứng tạo nên album, 2pillz cho biết: "Tên album được 2pillz lấy cảm hứng từ Pablo Picasso, một biểu tượng nghệ thuật nổi loạn và không giới hạn. Tương tự, 2pillz (hay PILLZCASSO) muốn dùng âm nhạc để họa nên những âm màu cá nhân - vừa hỗn loạn, vừa đầy chiều sâu. Những cảm xúc mâu thuẫn, sự đổ vỡ, cái đẹp trong sự méo mó,… tất cả đều là chất liệu cho album này".

Bên cạnh đó, PILLCASSO cũng mang nhạc giai điệu "nảy, xinh, tình cảm", mang lại cho người nghe những cảm xúc lẫn lộn - nhảy trong nước mắt, khóc trong hạnh phúc và vẫn là màu sắc "lak lành" từ mixset the SUNset trước đó.

2pillz giới thiệu 14 ca khúc, kết hợp cùng dàn nghệ sĩ như Văn Mai Hương, tlinh, MONO, Grey D, Orange, G Ducky,… Trong album mới này, 2pillz thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc từ House, Afrobeat, Drum & Bass, Bossanova đến Bolero và chất liệu dân gian Việt Nam (đàn đá, đàn T'rưng,...).

Tất cả tạo nên một phong cách âm nhạc mang tên Vinafro - sự hòa quyện bản sắc văn hóa Việt Nam với nhịp đập sôi động của nhạc club toàn cầu. "Mình luôn thích nhạc afrobeat và các thể loại "biến tướng" của nó khi kết hợp các dòng nhạc khác mà mình tự "bịa" tên như: boleafro (bolero + afro), ballafro (ballad + afro),… và khi kết hợp cùng âm hưởng Việt thì nó sẽ cho ra Vinafro" - 2pillz chia sẻ.