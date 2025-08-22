Từ hạt lúa đến Quốc kỳ, Trung Quân gửi gắm niềm tự hào dân tộc trong MV mới

HHTO - Hòa cùng bầu không khí hân hoan hướng về ngày vui của đất nước - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ca sĩ Trung Quân ra mắt MV "Hạt Ngọc Trắng" để gửi gắm tình yêu quê hương cùng niềm tự hào dân tộc.

Hạt Ngọc Trắng là sáng tác của nhạc sĩ Keyri Phan, có thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc. Hình tượng “hạt ngọc” là điểm nhấn gợi lên vẻ đẹp thuần khiết của đất nước và tình cảm thiêng liêng mà mỗi người con dành cho Tổ quốc. Ca khúc mở đầu bằng những giai điệu êm đềm, rồi dần mở rộng thành cao trào mạnh mẽ, kết hợp ca từ gắn bó với đồng quê cùng khí chất Việt Nam đầy kiêu hãnh.

MV ca khúc được thực hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh tối giản nhưng nhiều ẩn dụ: Cánh đồng lúa chín vàng, đàn chim bay, lá cờ đỏ sao vàng - đều là những biểu tượng quen thuộc mà đầy thiêng liêng. Trung Quân xuất hiện trong hai sắc thái: Nhẹ nhàng, chân chất giữa cánh đồng lúa và mạnh mẽ, rực rỡ trong sắc đỏ Quốc kỳ, tạo nên hành trình cảm xúc liền mạch - từ vẻ đẹp bình dị của quê hương đến niềm kiêu hãnh về Tổ quốc.

Chia sẻ về ca khúc đặc biệt lần này, Trung Quân cho biết đã “bị chinh phục ngay từ những giai điệu đầu tiên. "Bởi trong đó có một nguồn năng lượng rất trong trẻo, vừa gợi nhớ quá khứ, vừa mở ra một niềm tin mới. Hình ảnh "hạt ngọc" trong ca khúc là điều mà Quân rất tâm đắc, vì gắn liền với hạt lúa, với sự no đủ và văn hoá của người Việt Nam mình. Đây là bài hát Quân muốn gửi gắm tất cả sự chân thành và niềm tự hào - không chỉ với tư cách một nghệ sĩ, mà còn là một người con của đất nước” - Trung Quân nói.

Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ cũng lựa chọn khai thác chủ đề tình yêu quê hương, Trung Quân khẳng định không lo ngại sự trùng lặp, mà xem đây là cơ hội để mỗi người kể câu chuyện về đất nước theo cách riêng: “Quân nghĩ rằng, tình yêu nước hay lòng tự hào dân tộc là một đề tài rộng lớn và bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có thể tìm thấy một câu chuyện, cảm xúc riêng. Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu người hát về Tổ quốc, mà là mỗi người truyền tải nó bằng cảm xúc, trải nghiệm thật sự của mình”.

Song song với Hạt Ngọc Trắng, năm 2025 cũng đánh dấu một năm hoạt động có nhiều dấu ấn của Trung Quân. Đầu năm nay, nam ca sĩ đã cùng Bùi Anh Tuấn phát hành EP B.U.I, gồm 5 ca khúc ballad với thông điệp về tình yêu sâu lắng.

Ngoài ra, Trung Quân cũng chia sẻ về việc nhiều khán giả tò mò về sự xuất hiện của anh tại các gameshow âm nhạc ăn khách thời gian gần đây. Nam ca sĩ dành sự trân trọng lớn cho những kỳ vọng từ khán giả, song, khẳng định hiện tại muốn tập trung cho các dự án phù hợp với định hướng riêng: “Tham gia gameshow chắc chắn cần rất nhiều thời gian và sự đầu tư. Quan niệm, đã làm gì thì phải all-in. Chính vì thế, khi thật sự sẵn sàng về thời gian và tâm thế, chắc chắn Quân sẽ không ngại thử. Còn lúc này, điều Quân muốn dành trọn tâm huyết nhất chính là âm nhạc của riêng mình.”