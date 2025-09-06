Chiến Sĩ Quả Cảm tập 7: Nhiệm vụ ở lực lượng Cảnh sát cơ động khiến Binz "kêu trời"

HHTO - Tập 7 "Chiến Sĩ Quả Cảm" có sự tham gia của Binz và Hưng Nguyễn, sẽ cùng dàn nghệ sĩ MONO, Neko Lê, Song Luân… thực hiện nhập vai thành chiến sĩ Cảnh sát cơ động, bước vào "cơn ác mộng" mang tên "lò luyện thép".

Sau khi khép lại chặng đầu tiên ở lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, Chiến Sĩ Quả Cảm bắt đầu hành trình mới tại lực lượng Cảnh sát cơ động - tuyến đầu giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia. Trong trailer tập 7 vừa được nhà sản xuất (NSX) chia sẻ, khán giả chào đón hai chiến sĩ mới là rapper Binz và nam vương Hưng Nguyễn. Tuy nhiên, Liên Bỉnh Phát vắng mặt, Quốc Thiên xuất hiện chớp nhoáng, được cho là đến chia tay đồng đội vì có nhiệm vụ mới.

Chuyển cảnh tiếp theo, không khí trở nên căng thẳng khi dàn nghệ sĩ được đưa đến một địa điểm mới, trong trạng thái bị bịt mắt. Lê Dương Bảo Lâm bắt đầu hoang mang: "Tự nhiên thành tội phạm ngang hông", "Sao mới vô chơi lớn vậy".

"Trận địa" mới mở ra với tiếng bom nổ, hình ảnh các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đầy khổ nhọc: Vác gỗ vượt đầm lầy, vác lốp xe leo núi, vượt chướng ngại vật... Kiều Minh Tuấn hoảng loạn trước những cú nổ liên hoàn trong buổi huấn luyện vác gỗ, liên tục hét lớn: "Trời ơi gần điếc luôn rồi", Ngô Kiến Huy ví thử thách này chẳng khác nào "một cơn ác mộng".

Đến với môi trường đào tạo dành cho lực lượng Cảnh sát cơ động, Binz chật vật đối diện các thử thách "nặng đô" trong "lò luyện thép". Trong phân cảnh tập huấn bò trườn vượt kẽm gai, Binz phải "cầu cứu" đồng đội: "Chết rồi anh Luật, em trúng đạn là em chết". Song Luân cũng không giấu nổi sự choáng ngợp, thừa nhận đây là trải nghiệm khủng khiếp nhất trong cuộc đời, Neko Lê "xin phép đầu hàng".

Trong khi đó, Hưng Nguyễn và MONO lại thể hiện sức mạnh và tốc độ vượt trội, vượt chướng ngại vật như vũ bão. Phần "nhá hàng" khép lại trong bầu không khí tĩnh lặng khi Thượng tá Triệu Văn Minh (Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố) nghiêm túc nhắc nhở: "Nếu như hôm nay chúng ta không có tình đồng đội thì chúng ta hỏng hết, không còn ai…"

Theo thông tin từ NSX, với chủ đề "Lò luyện thép", đây chính là ẩn dụ cho môi trường huấn luyện khắc nghiệt, nơi mỗi chiến sĩ phải tôi rèn bản lĩnh, tinh thần thép và đề cao tinh thần đồng đội. Bởi trong bước đi của lực lượng là một lần kiểm soát, mỗi ánh nhìn là một lần cảnh giác, mỗi chuyển động là sẵn sàng để bảo vệ nhân dân. Giữa ranh giới trật tự và hỗn loạn, lực lượng Cảnh sát cơ động chính là lá chắn thầm lặng mang sứ mệnh giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát cơ động thành lập từ 15/4/1974 đến nay đã viết nên truyền thống bằng mồ hôi, máu và vô vàn chiến công: Chuyên án Z501, triệt hạ Năm Cam, phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ đại hội và mục tiêu trọng yếu của đất nước.