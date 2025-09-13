Chị Thông cùng bà con Bản Liền viết tiếp hành trình ý nghĩa của "Gia Đình Haha"

HHTO - Ngày 13/9, tại xã Bản Liền (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), chương trình “Du lịch trải nghiệm và hoạt động thiện nguyện trồng tre lục trúc, dẻ trùng khánh”, nằm trong khuôn khổ chương trình “Gia Đình Haha - Vì Một Việt Nam Hạnh Phúc” đã diễn ra với hoạt động trồng 14.000 cây Tre Lục Trúc và 2.500 cây Dẻ Trùng Khánh

Hoạt động lần này góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường và mở ra hướng sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Sự kiện do UBND xã Bản Liền phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai và Trung tâm Truyền thông - Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, tiếp nối hành trình gieo mầm xanh khởi nguồn từ chương trình truyền hình Gia Đình Haha.

Trong không gian rừng núi xanh mát, hàng trăm người dân, tình nguyện viên và du khách đã cùng tham gia trồng cây. Bên cạnh tiếng cuốc, tiếng xẻng, ngày hội trở nên rộn rã với các tiết mục văn nghệ do chính bà con địa phương biểu diễn. Tiếng trống, tiếng đàn bầu, làn điệu dân ca vang lên giữa núi rừng, tạo nên bầu không khí sôi nổi, đậm đà bản sắc.

Chị Thông cùng bà con Bản Liền biểu diễn văn nghệ mừng ngày hội trồng cây.

Đặc biệt, chị Thông, người phụ nữ đã gắn bó cùng hành trình Gia Đình Haha tại chặng Bản Liền, cũng xuất hiện và góp giọng trong phần biểu diễn văn nghệ, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Niềm vui từ âm nhạc hòa quyện với niềm hạnh phúc gieo mầm cây xanh đã biến ngày hội thành một dấu ấn khó quên.

Tại sự kiện, Đảng uỷ, UBND và bà con xã Bản Liền đã ưu ái gửi lời cảm ơn đến ê-kíp chương trình Gia Đình Haha vì những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Hoạt động trồng cây tại Bản Liền là một phần quan trọng trong dự án Gia Đình Haha - Vì Một Việt Nam Hạnh Phúc, với mục tiêu trồng hơn 20.000 cây xanh. Chương trình hướng đến bảo vệ nguồn nước, phủ xanh đất trống, cải thiện cảnh quan và xây dựng nền tảng sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên & Môi trường chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục hành trình ý nghĩa này để có thể quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hoá của tất cả các địa phương trên cả nước.”

Ông cũng nhấn mạnh, chính sự gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, cùng sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng, đã giúp Gia Đình Haha vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình truyền hình, để trở thành nguồn cảm hứng cho một hoạt động cộng đồng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy sinh kế và phát triển kinh tế địa phương.