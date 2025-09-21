Gia Đình Haha tập cuối: Bùi Công Nam đón sinh nhật đặc biệt, dàn cast hoài niệm

HHTO - Gia Đình Haha đã đi đến tập cuối, với gần 5 tiếng lên sóng, dàn nghệ sĩ cùng tận hưởng trọn vẹn từng phút bên "gia đình" và nhìn lại hành trình đã qua: Bản Liền, Quảng Ngãi, Bến Tre, Đắk Lắk.

Tập cuối Gia Đình Haha tiếp tục hành trình tại Đắk Lắk bằng một chuyến đi đặc biệt: Về thăm quê nhà của Bùi Công Nam. Giữa không gian ấm cúng và bát mì Quảng do "dì Hoa Mì" - mẹ Bùi Công Nam chuẩn bị, mọi người cùng hòa trong bầu không khí vui vẻ, rộn ràng. Đặc biệt, "cái Tết thứ hai" thêm ý nghĩa khi mẹ của Bùi Công Nam bất ngờ mang ra chiếc bánh kem mừng sinh nhật "chú Út". Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Bùi Công Nam được đón tuổi mới trong vòng tay gia đình.

Trở về căn nhà của Y Xim, mọi người cùng quây quần, câu chuyện về người phụ nữ Tây Nguyên được mở ra từ một câu hỏi của (S)TRONG về ước mơ thuở nhỏ của cô Dung. Giấc mơ làm cô giáo để mang con chữ về buôn làng phải gác lại vì đường sá xa xôi, nhưng khát vọng cống hiến dẫn cô đến với công tác Đảng, song song với vai trò quán xuyến gia đình.

Sau đó, Gia Đình Haha đã biến phòng khách thành một sân khấu đặc biệt, tái hiện lại cuộc thi "Phụ nữ cơ sở giỏi" cô từng tham gia. Ngọc Thanh Tâm chia sẻ: "Phụ nữ phải sống hạnh phúc mỗi ngày, vì khi phụ nữ hạnh phúc thì mọi người mới hạnh phúc". Cô Dung bày tỏ: "Phụ nữ Tây Nguyên nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung phải hòa đồng, đoàn kết và phát triển toàn diện".

Với dự án bảo vệ Voi, Gia Đình Haha đã tổ chức buổi chiếu phim hoạt hình đặc biệt - bộ phim Chú Voi Biết Bay - dành cho trẻ em khắp vùng cùng xem. Qua đó, gửi gắm thông điệp bảo tồn loài vật thân thương của chốn Tây Nguyên và quý giá của thế giới động vật.

Bên bếp lửa, (S)TRONG đóng vai host, đặt câu hỏi cho từng thành viên trong Gia Đình Haha về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong xuyên suốt chặng đường.

Tư Tâm mở lời: "Mình cứ là mình thôi thì sẽ tìm được nơi thuộc về", anh hai Thiện nhớ lại cảm giác phiêu lưu từ ruộng cày ở Bản Liền, đến căn nhà nhỏ nơi xứ Quảng, những ngày tập quen với loài ong ở Bến Tre - mỗi chặng đi qua là một lần vượt giới hạn và mở rộng lòng mình.

Duy Khánh tổng kết: Bản Liền là "tận hưởng", Quảng Ngãi là "giới hạn", Bến Tre là "gia đình" và Đắk Lắk là biết ơn. "Út Khánh" chia sẻ: "Chương trình như một trang nhật ký mở để mọi người chứng kiến hành trình lớn lên của mọi người". "Anh ba Nam" tiếp lời: "Mình cảm thấy được chữa lành".

Anh cả Thuận bộc bạch: "Lúc đầu học về cấy và cuối cùng thì cây lúa cũng đã trổ bông. Mình đã trưởng thành rất nhiều. Hành trình Gia Đình Haha đi qua bốn nơi, mỗi nơi có một đặc trưng riêng: gặp anh Hà, chị Thông như "anh chị dâu"; anh Sơn, anh Điệp, chị Thắm như anh chị trong nhà; cô chú Chín như cha mẹ; và Y Xim như một người em trai".