Gia Đình Haha: Duy Khánh 3 lần chào không được Tóc Tiên phản hồi, thực hư ra sao?

Gia Đình Haha tập 14 chặng Tây Nguyên mang đến cho khán giả nhiều kiến thức thú vị về Lễ cúng mùa - một nghi lễ quan trọng trong văn hóa đồng bào nơi đây. Những trải nghiệm của dàn cast khi đến với mảnh đất Tây Nguyên khiến người xem vừa được giải trí, vừa thêm yêu và hiểu hơn về những nét văn hóa lâu đời.

Sau tập 14, Tóc Tiên sẽ chia tay hành trình còn (S)TRONG Trọng Hiếu tiếp tục đồng hành cùng Gia Đình Haha. Trong bữa tối chia tay, Tóc Tiên chia sẻ điều cô ấn tượng nhất là "chương trình không theo kịch bản", mọi thành viên đều thoải mái, được sống là chính mình. Cô cũng nhắc lại kỷ niệm với các thành viên: từng hợp tác với "anh ba" Bùi Công Nam để viết nhạc nhưng 3 năm chưa gặp mặt lần nào, hay quen biết "anh cả Thuận" Jun Phạm hơn 10 năm nhưng hiếm khi có dịp đồng hành.

Gia Đình Haha đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ ở mảnh đất hùng vĩ. Ảnh: BTC.

Một trong những điểm nhấn của tập 14 là câu chuyện hài hước giữa Duy Khánh và Tóc Tiên. Trong "tiểu phẩm" Tóc Tiên - Duy Khánh do Duy Khánh và Jun Phạm nhập vai, khán giả được nghe chuyện Duy Khánh "chào chị Tiên 3 năm liên tiếp". "Út Dâu" kể rằng mỗi lần gặp anh đều chào nhưng Tóc Tiên dường như không nhận ra, đến lần thứ ba cô chỉ gật đầu nhẹ, khiến anh chàng băn khoăn liệu mình có làm gì sai không. Khán giả hài hước gọi đây là màn "overthinking boy" gặp "vô tư girl".

Câu chuyện 3 lần "em chào chị Tiên" của Duy Khánh khiến netizen cười nghiêng ngả. Nguồn: FBNV.

Ở Trong Xe Có Sao - CAR-aoke, hai chị em cũng đã có dịp hồi tưởng kỷ niệm này. Nguồn: DUY KHÁNH Official.

Anh chia sẻ thêm rằng sau lần gặp thứ ba, anh đã nhắn tin cho "chị đẹp" Tóc Tiên và nhận được câu trả lời "Kkkkk" (Hahaha). Nữ ca sĩ giải thích rằng do gương mặt mình hơi lạnh lùng chứ không có ý gì. Duy Khánh sau đó nhắn nhủ: "Em tâm lý yếu lắm, lần sau gặp chị nhớ chào em nha". Đúng như lời hứa, ở lần gặp tiếp theo, Tóc Tiên vui vẻ bước đến và kêu to: "Khánh, chào rồi á nha!", khiến Gia Đình Haha lẫn khán giả đều không nhịn được cười.

Ở Gia Đình Haha, Duy Khánh và Tóc Tiên thường xuyên "tung - hứng" ăn ý, tạo ra những "tiểu phẩm" đầy ngẫu hứng. "Út Dâu" Duy Khánh nhận xét: Chị Tóc Tiên ở các show âm nhạc thường nghiêm nghị, quyền lực, nhưng khi đến với Gia Đình Haha, chị được thoải mái bung xõa và là chính mình nhất. Sự tương tác tự nhiên, hài hước của hai chị em khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến và mong đợi họ có nhiều cơ hội xuất hiện cùng nhau.

"Út Dâu" và nữ khách mời không ngại "tiểu phẩm" mỗi lần ở cạnh nhau. Nguồn: BTC.