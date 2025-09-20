Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Duy Khánh được Ái Phương "gửi tín hiệu khẩn", mất ngủ vì "sự tích tảo biển"

Như Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trên kênh broadcast cá nhân, Duy Khánh kể tường tận về khoảnh khắc "vụng trộm" 2 miếng tảo biển, gửi lời cảm ơn Ái Phương đã kịp thời ứng cứu. Tưởng chừng chỉ được nghe qua lời kể, thế nhưng khoảnh khắc này đã được Hoa Học Trò ghi lại, khiến Duy Khánh mất ngủ.

Chiều 19/9, Duy Khánh có màn hội ngộ cùng các "anh tài" Bùi Công Nam, Jun Phạm, "chị đẹp" Tóc Tiên, Ái Phương,... tại triển lãm của Thiên Minh. Xuất hiện trong trang phục trẻ trung, visual trắng sáng, những đoạn clip của Duy Khánh nhận về "bão tim". Buổi họp mặt của một số thành viên Gia Đình Haha tưởng chừng chỉ có niềm vui, "mảng miếng" cho đến khi "út Khánh" về nhà, thú thật với fan về một khoảnh khắc muốn chôn vùi mãi mãi.

Trên kênh broadcast, nam diễn viên kể rằng trước khi "hạ cánh" tại triển lãm của "Đa Đa" Thiên Minh, anh có tham gia một hoạt động khác. Vì còn nhiều thời gian nên đã ghé vào một quán ăn. Sau khi ăn xong, Duy Khánh khẳng định đã ý thức kiểm tra lại răng miệng. "Lúc bước ra, thấy còn 2 miếng tảo biển còn dư nhìn ngon quá. Thế là với tay lấy nhét vào miệng liền, không để ai thấy hết, khéo léo vô cùng. Xong lên xe nhai nhóp nhép, nhóp nhép" - Duy Khánh kể lại nguyên nhân ra đời của "sự tích rong biển".

cover-19.jpg

Cao trào câu chuyện bắt đầu khi Duy Khánh bước vào tham quan triển lãm, gặp gỡ, chào hỏi mọi người nhưng chưa kịp kiểm tra răng miệng sau lần "vụng trộm". Một lúc sau, Duy Khánh mới được "chị đẹp" Ái Phương nhắc nhở: "Em ơi, răng em dính gì đen thui kìa, em cần gương để khựi ra không?".

Khi nhận tin "trời giáng", Duy Khánh cho biết gương mặt biến sắc, suy sụp và cố tìm "nơi vắng vẻ" để xử lý, còn trong lúc đó chỉ dám cười mỉm, cười mím môi. Cuối cùng Duy Khánh cũng chớp thời cơ, "hên sao trong một lúc canh mọi người phân tâm, tui giơ điện thoại lên, khựi ra liền".

cover-21.jpg

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ khép lại sau lời hứa không dám ăn vụng trước khi đi sự kiện và lời cảm ơn đàn chị Ái Phương, bởi "không có chị nhắc là tối nay em không dám lướt mạng xã hội luôn". Nhưng đến tối muộn, Duy Khánh tiếp tục khiến fan "cười bò" khi sang nhà Jun Phạm bàn công việc và được "anh cả Thuận" mời ăn tảo biển.

cover-20.jpg

Cùng lúc đó, trên mạng xã hội TikTok, netizen bắt đầu rần rần với đoạn clip được Hoa Học Trò ghi lại, bắt trọn khung hình "xé tin nhắn của Duy Khánh bước ra". Fan dự đoán Duy Khánh có một đêm mất ngủ sau khi bắt được tín hiệu: "Định đi ngủ, nhưng... không ổn rồi. Sao khoảnh khắc nào cũng có người quay lại được vậy".

Khoảnh muốn chôn vùi của Duy Khánh viral trên mạng xã hội, fan hóm hỉnh ngỏ ý "thương lượng" để giữ hình ảnh cho "ngôi sao Duy Khánh".
1465.jpg
Như Quỳnh
#Duy Khánh #Ái Phương #tảo biển #triển lãm Thiên Minh #clip viral #Bùi Công Nam #Tóc Tiên

