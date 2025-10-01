Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rộ nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Vũ Ninh chốt đơn đóng "Tướng Môn Độc Hậu"

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Tướng Môn Độc Hậu có lẽ là dự án có nhiều tin đồn về diễn viên nhất, liệu “quả dưa” Địch Lệ Nhiệt Ba - Lưu Vũ Ninh đóng vai chính đã chính xác chưa?

Chính vì Tướng Môn Độc Hậu là bộ tiểu thuyết ngôn tình cổ trang quá nổi tiếng ở Trung Quốc nên từ khi có kế hoạch chuyển thành phim truyền hình, netizen đã liên tục đồn đoán về dàn diễn viên chính. Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Dĩnh, Tống Tổ Nhi lần lượt được cho là ứng cử viên cho vai nữ chính còn nam chính gọi tên Đặng Vi, Trương Lăng Hách, Ngô Lỗi, Thành Nghị, Lưu Vũ Ninh...

dich-le-nhiet-ba-7.jpg
dich-le-nhiet-ba-11.jpg

Mới đây, mạng xã hội Weibo lại lan truyền tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba được chốt đơn cho vai Thẩm Diệu, còn Lưu Vũ Ninh nhiều khả năng nhận vai Tạ Cảnh Hành. Theo nguyên tác, Thẩm Diệu là con gái tướng quân, mang lòng yêu mến Định Vương Phó Tu Nghi và hết lòng hết dạ phò tá nhà vua, chấp nhận lưu lạc làm con tin ở nước khác suốt 5 năm. Chẳng ngờ sau đó, Định Vương thay lòng đổi dạ, ra tay hạ sát cả gia đình Thẩm Diệu, bản thân cô cũng mất mạng dưới tay người thương.

dich-le-nhiet-ba-3.jpg
dich-le-nhiet-ba-4.jpg
Địch Lệ Nhiệt Ba có vẻ đẹp hợp đóng phim cổ trang

Sau đó, Thẩm Diệu hồi sinh, quay ngược về thời điểm 14 tuổi khi gia đình vẫn đang quây quần đầm ấm. Nhưng khi này, cô đã biết trước mọi chuyện, biết ai là người tốt, nhận ra kẻ xấu đang ẩn mình, hiểu rõ Định Vương gian xảo… nên quyết định lên kế hoạch đi trước một bước, giành lấy những gì lẽ ra thuộc về mình. Nhưng mọi chuyện xem chừng không như Thẩm Diệu sắp đặt, khi thế tử Cảnh Hành của nhà họ Tạ lại luôn khẳng định “thiên hạ thuộc về nàng còn nàng thuộc về ta".

thua-loi-1.jpg
dich-le-nhiet-ba-14.jpg
Vẻ nam tính của Lưu Vũ Ninh cũng hợp với vai Tạ Cảnh Hành

Sau khi nghe tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Vũ Ninh nhiều khả năng được chốt đơn cho Tướng Môn Độc Hậu, netizen cho rằng Lưu Vũ Ninh hợp vai Tạ Cảnh Hành nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại khó mà đảm nhận được một vai diễn có tâm lý phức tạp, bên ngoài mềm yếu bên trong thâm sâu như Thẩm Diệu.

Dù sao đây vẫn chỉ là tin đồn, còn nhà sản xuất vẫn chưa hề xác nhận điều gì về dàn cast chính thức của Tướng Môn Độc Hậu.

