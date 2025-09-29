Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triệu Lộ Tư tỏa sáng nhờ cảnh quay không cần mặc đẹp, không hề sang chảnh

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Triệu Lộ Tư đang được khen ngợi hết lời nhờ loạt tạo hình thời thượng trong phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, nhưng chẳng ngờ cô lại làm khán giả xao lòng vì một cảnh quay không có quần áo đẹp không bối cảnh sang trọng.

Trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Hứa Nghiên là một nữ MC nổi tiếng, tài giỏi, thành đạt và sắc sảo. Hứa Nghiên đủ mạnh mẽ để không ai bắt nạt được mình, đủ khéo léo để chinh phục chàng tổng tài khó tính, đủ ranh mãnh để dựng hẳn một câu chuyện không có thật về cuộc đời mình.

trieu-lo-tu-6.jpg
Hứa Nghiên dựng cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Trước mắt người khác, Hứa Nghiên là cô gái may mắn khi sinh ra trong gia đình giàu có, tri thức. Nhưng chỉ Hứa Nghiên mới hiểu rằng tất cả chỉ là phông bạt, sự thật thì cô là đứa trẻ gần như bị bỏ rơi, bởi bố mẹ chỉ yêu thương con gái cả mà bỏ bê Hứa Nghiên. Bà ngoại là người thân duy nhất luôn quan tâm chăm sóc cô, nhưng tình yêu của bà vẫn không đủ bù đắp những tổn thương mất mát mà Hứa Nghiên phải chịu đựng suốt thời thơ ấu.

trieu-lo-tu-2.jpg
trieu-lo-tu-4.jpg
Nhưng cô chịu nhiều tổn thương trong quá khứ.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng có nhiều cảnh hồi tưởng về quá khứ buồn bã của Hứa Nghiên, khi cô thường xuyên ấm ức, đau khổ khi bố mẹ quá thiên vị chị gái, còn cô chỉ nhận về thờ ơ lạnh nhạt. Triệu Lộ Tư đã sẵn sàng để mặt mộc, làm diện mạo thêm phần tiều tụy, tóc tai xơ xác cho giống với cô gái thiếu sự chăm sóc của người lớn. Nhiều phân cảnh, Hứa Nghiên ngày còn nhỏ khóc òa trong tủi thân khiến khán giả thương cảm.

trieu-lo-tu-11.jpg
trieu-lo-tu-3.jpg
Cảnh khóc của Triệu Lộ Tư được khen ngợi.

Nhiều người khen Triệu Lộ Tư nhập vai tốt trong đoạn này, thậm chí là chưa có phim nào cô khóc chân thực đến vậy. Càng nhìn nhân vật Hứa Nghiên nhợt nhạt thất thần trong quá khứ, netizen càng bất ngờ với màn thay đổi ngoạn mục của Hứa Nghiên ở hiện tại. Nhất là trong bối cảnh ít nữ diễn viên dám để mặt mộc lên phim thì Triệu Lộ Tư càng gây ấn tượng.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Triệu Lộ Tư #Hãy Để Tôi Tỏa Sáng #phim ngôn tình #Triệu Lộ Tư mặt mộc #Triệu Lộ Tư diễn xuất

