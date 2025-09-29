Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đường đua phim cổ trang Hoa ngữ tháng 10: Nhập Thanh Vân đang chiếm ưu thế?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cuộc chiến phim C-drama tháng 10 gay cấn hơn tháng 9 rất nhiều khi có tới 5 phim cổ trang đang xếp hàng chờ lên sóng.

Nhất Tiếu Tùy Ca (dự kiến 5/10)

nhat-tieu.jpg

Phim lấy bối cảnh hai nước Túc Sa và Cẩm Tú đang có chiến tranh, Phó Nhất Tiếu của nước Cẩm Tú đã bắt tên trúng hoàng tử Phượng Tùy Ca của Túc Sa. Sau đó, Nhất Tiếu bị ngã xuống vực và mất trí nhớ, Tùy Ca thì bị truy sát gắt gao. Hai người vô tình gặp nhau ở một nơi hẻo lánh và Tùy Ca đã tìm kế lợi dụng Nhất Tiếu.

Yến Ngộ Vĩnh An (dự kiến 7/10)

yen-ngo.jpg

Bạn đã bao giờ thấy kịch bản nào mà... cả gia đình thời hiện đại cùng nhau xuyên không chưa? Yến Ngộ Vĩnh An chính là bộ phim có "hệ tư tưởng" độc lạ đó. Cả nhà sẽ cùng nhau khởi nghiệp bằng một tiệm ăn ở thời cổ đại, dùng kiến thức hiện đại để vượt khó làm giàu. Phim hứa hẹn sẽ là một liều thuốc chữa lành cực hiệu quả với những tình tiết hài hước và những cảnh quay đồ ăn "ngon mắt" no nê.

Nhập Thanh Vân (dự kiến 8/10)

476349622-122195946164157875-7835825196143012386-n.jpg

Nhập Thanh Vân kể về Kỷ Bá Tể, chàng trai vốn là tội nhân nhưng lại lập chiến công bất ngờ trong đại hội Thanh Vân. Kỷ Bá Tể đã đánh bại nữ chiến thần Minh Ý mạnh mẽ tài giỏi. Từ đó, Kỷ Bá Tể nổi tiếng, được người người nhà nhà tung hô săn đón. Còn Minh Ý vì trúng kịch độc nên phải cải trang để tìm cách tiếp cận Kỷ Bá Tể nhằm lấy thuốc giải. Kỷ Bá Tể biết rõ Minh Ý muốn gì nhưng lại vờ ngây ngô không hiểu sự đời. Hai người cùng che giấu thân phận thật để lao vào cuộc đấu trí dai dẳng.

Ám Hà Truyện (dự kiến 20/10)

am-ha-1.jpg

Phim cùng vũ trụ với Thiếu Niên Ca HànhThiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong, xoay quanh tổ chức sát thủ bí ẩn tên Ám Hà do ba đại gia tộc Tô, Tạ, Mộ cùng nhau điều hành. Khi người lãnh đạo Ám Hà lâm nguy, cả ba gia tộc cùng có mưu đồ riêng để giành lấy ưu thế trong tổ chức. Tô Mộ Vũ cũng bị cuốn vào cuộc chiến nội bộ, phải đối đầu cả với những người bạn thân thiết.

Thủy Long Ngâm (dự kiến 25/10)

thuy-long-ngam.jpg

Đường Lệ Từ là cao thủ võ lâm nửa chính nửa tà, chẳng ngờ bị sư huynh kéo vào một âm mưu liên quan đến chuyện dùng độc dược thao túng giang hồ. Đường Lệ Từ quyết định đứng về phía chính nghĩa, dần dần thoát khỏi cuộc sống cô độc, có đồng đội và gánh vác sứ mệnh bảo vệ giang hồ.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim cổ trang Hoa ngữ #đại chiến phim tháng 10 #Nhập Thanh Vân #Yến Ngộ Vĩnh An #Nhất Tiếu Tùy Ca #Thủy Long Ngâm #Ám Hà Truyện

