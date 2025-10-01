Tử Chiến Trên Không: Làm thế nào để quay cảnh rung lắc trên máy bay y như thật?

HHTO - Clip hậu trường phim Tử Chiến Trên Không đã hé lộ chiếc máy bay đặc biệt, nơi diễn ra hầu hết những cảnh quay quan trọng trong phim và là khởi nguồn của những phân cảnh không thể tin được.

Để đem được chiếc máy bay DC-4 từ quá khứ về với hiện tại, ê-kíp sản xuất đã tốn rất nhiều thời gian, công sức nghiên cứu tư liệu. Cuối cùng, nhà sản xuất đã quyết định sử dụng toàn bộ nội thất của một chiếc máy bay thật để dựng mô hình. Từng chi tiết, từng con ốc, bộ phận lái, bánh lái, các bảng điều khiển, ghế hành khách, ghế phi công... đều được lấy từ một chiếc máy bay thật của Tiểu đoàn Đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an, vận chuyển vào TP.HCM.

Toàn bộ chi tiết của mô hình đều được lấy từ máy bay thật.

Được biết, mô hình máy bay DC-4 trong phim trường được dựng gần như theo tỉ lệ 1:1 với máy bay thật. Chỉ có lối đi ở giữa các hàng ghế là được nới rộng để phù hợp với quá trình quay phim và thực hiện các cảnh hành động. Mô hình được yêu cầu thiết kế đúng với thời kỳ lịch sử, màu sắc, kích thước khoang, và đặc biệt là phải có khả năng tháo ráp linh hoạt để phục vụ các góc quay khác nhau.

Đạo diễn Hàm Trần từng ước mình có một set quay linh động có thể cử động được, xoay được. Lần đầu tiên ra set quay để chiêm ngưỡng và ngồi lên mô hình máy bay lúc đó, anh vô cùng thích thú vì cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc. Chính dàn diễn viên cũng choáng ngợp khi thấy bối cảnh là một chiếc máy bay y như thật với tỉ lệ 1:1, thậm chí còn được chia làm 3 ngăn và có động cơ để thực hiện được các cảnh rung lắc.

Ê kíp đã làm hệ thống trục xoay để máy bay rung lắc như thật.

Ngay từ đầu, đạo diễn Hàm Trần đặt ra yêu cầu chiếc máy bay phải có khả năng rung lắc cơ học thật chứ không dựa vào kỹ xảo hay đồ họa. Sau khi tính qua rất nhiều phương án, ê-kíp phụ trách bối cảnh quyết định sử dụng hệ thống trục xoay.

Đặt mô hình máy bay ở giữa trục, có các bánh răng để máy bay có thể rung lắc theo bàn nâng bánh răng. Ngoài ra, còn cần 10 người đứng bên ngoài hỗ trợ đẩy kéo, xoay thân máy bay để thực hiện các cảnh quay theo yêu cầu. Nhờ sự chuẩn bị kỳ công ấy mà Tử Chiến Trên Không đã có những cảnh quay sống động như thật.