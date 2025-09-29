Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chiến Sĩ Quả Cảm tập 10: MONO vượt qua nỗi sợ độ cao, chia tay trong nước mắt

Như Quỳnh

HHTO - Kết thúc hành trình "Chiến Sĩ Quả Cảm", MONO cho thấy một hình ảnh khác của bản thân: Nghiêm túc, mạnh mẽ, liều lĩnh xông pha, không ngại thử thách nhưng cũng đầy tình cảm.

Tập 10 Chiến Sĩ Quả Cảm khép lại hành trình đồng hành nhập vai của các chiến sĩ nghệ sĩ tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trong tập này, cùng với các anh em, "chiến sĩ" MONO Nguyễn Việt Hoàng tiếp tục mang đến một diện mạo mới mẻ, không chỉ là nghệ sĩ trẻ trung, giàu năng lượng mà còn nghiêm túc, dũng cảm, luôn xông pha và giàu tình cảm.

Trong nhiệm vụ huấn luyện sử dụng lá chắn di chuyển theo tổ đội, MONO gây ấn tượng với hình ảnh tay cầm súng và lá chắn nặng 20kg, di chuyển dứt khoát, phối hợp nhịp nhàng cùng tổ đội.

Nam ca sĩ là một trong những người hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhận được sự công nhận từ đồng đội. Song Luân thán phục: "Tôi rất nể sức khỏe của đồng chí Việt Hoàng vì cầm tấm lá chắn rất nặng, khoảng 20kg, nhưng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn".

cover.png

Đến nhiệm vụ sử dụng dây chiến thuật đột nhập đánh bắt mục tiêu, treo mình trên dây, đu tường từ sân thượng tòa nhà xuống đất, MONO vượt qua nỗi sợ độ cao, xung phong thực hiện trong nhóm đầu. Khi tham gia bài tập đứng tấn chịu lực giữa trời nắng, lưng đeo bánh xe, tay cầm khúc gỗ nặng, MONO cùng đồng đội vẫn kiên trì giữ vững tư thế, chứng minh sức bền cả thể chất lẫn ý chí.

556067514-122140735742885664-1436986543848993943-n.jpg

Điểm nổi bật trong tập 10 là phần diễn tập thực chiến, các nghệ sĩ tham gia truy quét, phục kích nhóm đối tượng khủng bố ẩn náu trong tòa nhà bỏ hoang. Tất cả nhanh chóng trang bị súng ngắn, súng AK, áo giáp, băng đạn, lớp ngụy trang và bước lên xe bọc thép trong tâm thế sẵn sàng xuất trận như những chiến sĩ thực thụ.

cover-57.jpg

Dù trời mưa lớn, đất bùn lầy, áo giáp nặng, ai cũng giữ bình tĩnh, bám sát chỉ huy và phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, MONO tiếp tục ghi dấu ấn với "tinh thần thép", nhận định tình hình, hạ gục đối tượng khủng bố: "Khi nào họ chủ quan, mình phải ra tay vừa chủ động vừa dứt khoát".

cover-59.jpg

Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ, Quốc Thiên và MONO xin phép rời đơn vị trước buổi lễ tổng kết khóa huấn luyện tại "Lò luyện thép". Trong giờ phút chia tay, cả hai được tri ân bằng cúp vàng, kỷ niệm chương và những món quà mang dấu ấn của lực lượng.

MONO tâm sự: "Tôi đã không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy những người anh em. MONO "nể" mọi người khi có hai trạng thái đối ngược: Cực kỳ mạnh mẽ khi bước vào huấn luyện, vào trận chiến nhưng khi ở ký túc xá, họ lại như những người anh em vô tư, gợi nhớ về thời còn đi học.

cover-58.jpg

Khoảnh khắc tạm biệt khiến cả tập thể đều bồi hồi, quyến luyến. Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ, dù chắc chắn sẽ còn gặp lại, nhưng giây phút tạm chia tay đồng đội vẫn khiến anh nghẹn ngào. Nam ca sĩ nhận xét về MONO: "Đồng chí Việt Hoàng rất hay và thú vị, vừa dũng cảm lại vừa tình cảm".

1466.jpg
Như Quỳnh
#Chiến Sĩ Quả Cảm #MONO #Phan Mạnh Quỳnh #Quốc Thiên

